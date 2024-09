Ít nhất 500 xe máy bị hư hại trong vụ cháy nhà xe công ty giày

Ngày 7/9, thông tin từ UBND huyện Thọ Xuân, vụ cháy nghiêm trọng tại nhà để xe của Công ty TNHH Công nghệ thể thao Victory đã khiến ít nhất 500 xe máy các loại bị hư hỏng.

Trước đó, vào khoảng 16h30 ngày 6/9, tại khu vực nhà để xe của Công ty TNHH Công nghệ thể thao Victory xuất hiện cháy. Nhân viên của công ty phát hiện, hô hoán bảo vệ và công nhân đến dập lửa, tuy nhiên do lượng xe nhiều, đám cháy lan nhanh.

Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Thanh Hóa dập lửa (Ảnh: Người dân cung cấp).

Thông tin vụ cháy sau đó được báo cho cơ quan chức năng. Các lực lượng của UBND thị trấn Sao Vàng, huyện Thọ Xuân, công an huyện, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Thanh Hóa đã có mặt dập lửa và cứu nạn cứu hộ.

Đến 17h30 cùng ngày, các lực lượng chức năng đã dập tắt hoàn toàn đám cháy.

Vụ cháy khiến khoảng 500 phương tiện bị hư hỏng (Ảnh: Người dân cung cấp).

Công an huyện Thọ Xuân và Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Thanh Hóa đã và đang tổ chức lực lượng bảo vệ hiện trường, tiến hành xác minh ban đầu, trưng cầu phòng Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ cháy.