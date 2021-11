Hủy nổ thành công quả bom nặng 350 kg nằm dưới nền nhà

Dân trí Lực lượng chức năng tỉnh Yên Bái vừa phát hiện một quả bom còn sót lại sau chiến tranh, quả bom có đường kính khoảng 45 cm, dài 1,2 mét, nặng khoảng 350 kg.

Lực lượng chức năng đo kích thước quả bom (Ảnh: Hanh Phuong).

Sáng 23/11, trao đổi với PV Dân trí, đại diện Công an xã Mậu Đông (Văn Yên, Yên Bái) cho biết, vào ngày 22/11, dưới sự chỉ huy của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Yên Bái, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Văn Yên, đã phối hợp với lực lượng công binh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức phá hủy thành công quả bom Mỹ, sót lại sau chiến tranh tại xã Mậu Đông, huyện Văn Yên.

Trước đó, ngày 18/11, gia đình ông Nguyễn Văn Đám ở xã Mậu Đông, thuê máy múc san nền nhà thì phát hiện quả bom nên đã dừng thi công, kịp thời thông báo chính quyền xử lý.

Lực lượng chức năng di dời quả bom đến nơi an toàn.

Sau khi nhận được tin báo của người dân và chính quyền xã Mậu Đông, Ban chỉ huy quân sự huyện Văn Yên, đã chỉ đạo lực lượng dân quân xã Mậu Đông bảo vệ, cảnh giới hiện trường 24/24h, đồng thời báo cáo Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, cử cán bộ đến hiện trường kiểm tra.

Vất vả di dời quả bom trong điều kiện địa hình khó khăn.

Rất đông người được huy động để khiêng quả bom đến khu vực hủy nổ (Ảnh: Hanh Phuong).

Qua xác minh phát hiện vị trí bom nằm ở khu vực thuộc thôn Cầu Vải cũ, cách tỉnh lộ 163 Yên Bái - Khe Sang khoảng 100 mét. Đây là quả bom do quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh phá hoại miền Bắc, vào những năm 1968 - 1970, quả bom có vỏ gang, đường kính khoảng 45 cm, dài 1,2 mét.

Ban chỉ đạo hủy bom Mỹ tồn đọng sau chiến tranh huyện Văn Yên đã huy động 60 cán bộ chiến sĩ cơ quan quân sự, công an, y tế của huyện và lực lượng dân quân, đào hố hủy nổ; tổ chức vận chuyển quả đến địa bàn thôn Khe Rồng xã An Bình, để tiến hành hủy nổ, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Hủy nổ thành công quả bom nặng khoảng 350 kg (Ảnh: Hanh Phuong).

Ngay sau khi hủy nổ, huyện Văn Yên chỉ đạo các lực lượng thu dọn hiện trường, lập biên bản bàn giao đất cho địa phương và gia đình quản lý, canh tác.

Văn Yên