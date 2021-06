Huy động 300 người vượt núi dập lửa cứu rừng giữa trời nắng nóng

Dân trí Rừng thông 20 năm tuổi và rừng keo tại xã Hưng Tây (Hưng Nguyên, Nghệ An) bất ngờ cháy lúc sáng sớm. Hơn 300 người cùng phương tiện, thiết bị chuyên dụng đã được huy động để dập lửa, cứu rừng.

Hơn 300 người được huy động tham gia chữa cháy rừng.

Ông Hoàng Văn Long - Chủ tịch UBND xã Hưng Tây (Hưng Nguyên, Nghệ An) cho biết, sáng nay (28/6) trên địa bàn xảy ra một vụ cháy rừng.

Đám cháy bùng phát trên đỉnh núi vào sáng ngày 28/6 (Ảnh: H.C).

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 6h30, tại núi Đại Huệ, xóm Phúc Điền, xã Hưng Tây. Khu vực xảy ra cháy là một rừng thông khoảng 20 năm tuổi và rừng keo.

Các lực lượng chữa cháy cơ động lên đỉnh núi, tiếp cận khu vực cháy rừng để triển khai phương án dập lửa, cứu rừng (Ảnh: H.C).

Ngay sau khi nhận được tin cháy, UBND xã Hưng Tây huy động lực lượng công an, quân sự, kiểm lâm, dân quân tự vệ cùng người dân tham gia chữa cháy, cứu rừng. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An và Ban chỉ huy quân sự huyện Hưng Nguyên cùng Phòng phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh, Đội Phòng cháy chữa cháy Khu công nghiệp Vsip triển khai lực lượng và phương tiện chuyên dụng tới hiện trường, hỗ trợ dập lửa.

Sau hơn 3 tiếng nỗ lực, ngọn lửa cơ bản được khống chế (Ảnh: T.K).

Thời tiết nắng nóng kéo dài và gió tây nam thổi mạnh, vị trí cháy lại nằm trên đỉnh núi nên lửa nhanh chóng lan rộng, việc dập lửa, ngăn cháy lan hết sức khó khăn.

Sau hơn 3 giờ đồng hồ dập lửa và phát đường băng cản lửa, lực lượng chức năng đã cơ bản khống chế được đám cháy. Theo thống kê ban đầu, gần 3 ha rừng thông đã bị thiêu rụi.

Gần 3 ha rừng thông và rừng keo đã bị thiêu rụi (Ảnh: T.K).

"Hiện các lực lượng vẫn đang tích cực phát đường băng cản lửa, ngăn đám cháy bùng phát trở lại và lan rộng", ông Hoàng Văn Long cho hay.

