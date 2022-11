Huy động 300 công an bảo vệ Festival Tràng An kết nối di sản

Ngày 16/11, Đại tá Đặng Trọng Cường, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình chủ trì Hội nghị triển khai phương án bảo đảm an ninh trật tự lễ khai mạc Festival Tràng An kết nối di sản - Ninh Bình năm 2022.

Công an tỉnh Ninh Bình tổ chức Hội nghị triển khai bảo vệ phương án đảm bảo an ninh trật tự lễ khai mạc Festival Tràng An kết nối di sản (Ảnh: CANB).

Lễ khai mạc Festival Tràng An kết nối di sản được tổ chức vào tối 17/11 tại Quảng trường Đinh Tiên Hoàng Đế, thành phố Ninh Bình.

Căn cứ tình hình thực tế, Công an tỉnh tổ chức trực 100% quân số, huy động gần 300 cán bộ, chiến sĩ chia thành các tổ, chốt, triển khai công tác nắm tình hình, phát hiện, xử lý kịp thời các tình huống liên quan an ninh trật tự.

Tập trung công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; tổ chức phân luồng, hướng dẫn, điều tiết giao thông; tổ chức đưa đón, dẫn các đoàn đại biểu đến tham dự Lễ khai mạc tuyệt đối an toàn…

Đại tá Đặng Trọng Cường, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh trật tự (Ảnh: CANB).

Đại tá Đặng Trọng Cường yêu cầu lãnh đạo các đơn vị phải nắm chắc các phương án đề ra và quán triệt cán bộ, chiến sĩ nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm, vị trí của mình trong thực hiện nhiệm vụ được giao.