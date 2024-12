Hơn 870 đảng viên bị kỷ luật vì có liên quan đến tham nhũng, tiêu cực

Ngày 25/12, Ban Nội chính Tỉnh ủy Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp năm 2024.

Năm 2024, tại Thanh Hóa, qua kiểm tra, cấp có thẩm quyền đã thi hành kỷ luật 14 tổ chức đảng vi phạm; thi hành kỷ luật 871 đảng viên có liên quan đến hành vi tham nhũng, tiêu cực, suy thoái về đạo đức, lối sống (khiển trách 612 đảng viên, cảnh cáo 122 đảng viên, cách chức 3 đảng viên, khai trừ 134 đảng viên).

Ông Nguyễn Doãn Anh, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa phát biểu tại hội nghị (Ảnh: M. Hiếu).

Các tổ chức thanh tra đã triển khai 794 cuộc thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành. Qua thanh tra, phát hiện sai phạm 143 tỷ đồng và 861m2 đất; kiến nghị thu hồi hơn 73 tỷ đồng và 861m2 đất, xử lý khác 67 tỷ đồng; xử phạt vi phạm hành chính đối với 511 tổ chức, cá nhân với số tiền 57 tỷ đồng; kiến nghị xử lý trách nhiệm đối với 130 tổ chức và 285 cá nhân; chuyển hồ sơ 4 vụ sang cơ quan điều tra.

Kiểm toán nhà nước kiểm toán tại 23 đơn vị trên địa bàn tỉnh và ban hành 37 thông báo kết quả kiểm toán. Thực hiện kiến nghị của kiểm sát viên đối với 46 địa phương, cơ quan liên quan; giảm trừ thanh toán, quyết toán 80,1/88,6 tỷ đồng (đạt 90,4%); thu hồi nộp ngân sách nhà nước 181/185 tỷ đồng (đạt 97,7%).

Công an đã thụ lý điều tra 42 vụ/123 bị can về tham nhũng, trong đó khởi tố mới 29 vụ/106 bị can, đình chỉ điều tra 1 vụ, tạm đình chỉ điều tra 1 vụ; đang điều tra 14 vụ/68 bị can.

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh thụ lý giải quyết 26 vụ/55 bị can; đã truy tố 26 vụ/54 bị can; đình chỉ 1 bị can. Tòa án nhân dân hai cấp thụ lý giải quyết 34 vụ/72 bị cáo; đã xét xử 24 vụ/46 bị cáo.

Các cơ quan chức năng đã thu hồi hơn 22 tỷ đồng và 16.351m2 đất.

Ông Nguyễn Doãn Anh, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa đề nghị các cấp, ngành, các cơ quan chức năng tiếp tục bám sát chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy và tình hình thực tế ở địa phương, đơn vị, thực hiện nghiêm các chủ trương, quy định về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp.

Đặc biệt, cần hết sức quan tâm công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong xây dựng và triển khai thực hiện phương án sắp xếp, tinh gọn bộ máy; tổ chức đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa đề nghị đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực ở địa phương, như: vụ án Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, xảy ra tại dự án Hạc Thành Tower; vụ án Đưa hối lộ và Nhận hối lộ, xảy ra tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Sầm Sơn; vụ án Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, xảy ra tại xã Quảng Chính, huyện Quảng Xương.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa cũng yêu cầu tập trung tham mưu giải quyết 33 vụ việc khiếu kiện phức tạp, kéo dài, vụ việc tiềm ẩn phức tạp về an ninh - trật tự trên địa bàn tỉnh.