Hơn 200 trường hợp "đi bão" cổ vũ bóng đá bị xử phạt

Ngày 23/5, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt (PC08) Công an TPHCM cho biết đang lập hồ sơ, xử lý 133 trường hợp vi phạm luật giao thông khi "đi bão" ăn mừng U23 Việt Nam bảo vệ thành công huy chương vàng bóng đá nam SEA Games 31.

Hàng ngàn người ở TPHCM đổ xuống đường ăn mừng chiến thắng của U23 Việt Nam vào tối 22/5 (Ảnh: Em Vy).

Trước trận chung kết giữa U23 Việt Nam - U23 Thái Lan, PC08 đã bố trí hàng chục CSGT tại các tuyến đường trọng điểm để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, ngăn chặn các trường hợp vui mừng quá khích.

CSGT lập biên bản các trường hợp vi phạm luật giao thông khi "đi bão" ăn mừng chiến thắng của U23 Việt Nam (Ảnh: Em Vy).

Các phương tiện bị tạm giữ (Ảnh: Em Vy).

Khi trận đấu kết thúc, hàng ngàn người dân ở TPHCM lưu thông trên nhiều đường reo hò ăn mừng chiến thắng vang dội của U23 Việt Nam gây nên tình trạng ùn ứ.

Lực lượng CSGT vất vả phân luồng, phát loa vận động người dân kìm chế cảm xúc, quay về nhà để đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Từ khuya 22/5 đến rạng sáng 23/5, PC08 đã xử lý 133 vụ, tạm giữ 115 phương tiện (108 xe máy, 1 ô tô, 6 xe ba bánh), ngăn chặn 2 vụ lưu thông thành đoàn ăn mừng chiến thắng của U23 Việt Nam.

Trong đó, 42 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 32 trường hợp điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, 21 xe máy không có bộ phận giảm thanh...

Đến rạng sáng 23/5, các tuyến đường khu vực trung tâm TPHCM ổn định trở lại.

Công an Ninh Bình xử phạt 83 trường hợp "đi bão" quá khích

Chiều 23/5, lãnh đạo Công an TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình cho biết, tối 22/5, sau chiến thắng của đội tuyển U23 Việt Nam trước Thái Lan tại trận chung kết bóng đá nam SEA Game 31, tất cả các lực lượng của Công an thành phố phải "căng mình" đảm bảo an ninh trật tự (ANTT).

Hàng nghìn người dân ở Ninh Bình đổ xuống đường ăn mừng chiến thắng của U23 Việt Nam trước Thái Lan.

Thượng tá Vũ Văn Bằng - Phó trưởng Công an TP Ninh Bình cho biết, trước trận chung kết giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan môn bóng đá nam SEA Game 31, do đã nhận định tình hình trước nên ngay từ 18h ngày 22/5, lực lượng công an thành phố đã huy động 100% quân số, bố trí chốt chặn đảm bảo an ninh trật tự với nhiều tình huống được chuẩn bị sẵn.

Khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, kết quả Việt Nam giành chiến thắng 1 - 0 trước Thái Lan, hàng nghìn người dân ở thành phố Ninh Bình, huyện Hoa Lư và vùng lân cận đã đổ xuống đường ăn mừng chiến thắng. Các phương tiện như ô tô, xe máy, xe đạp, đi bộ… từ khắp các ngả đường đổ về các tuyến đường chính trong trung tâm thành phố như Trần Hưng Đạo, Đinh Tiên Hoàng, Lương Văn Thăng…

Hàng ngàn người dân tụ tập thành từng đoàn hò reo, vẫy cờ mừng chiến thắng của đội nhà, khiến giao thông tại trung tâm thành phố Ninh Bình bị ùn ứ. Có tình trạng nhiều người quá khích chạy xe nẹt bô, đốt pháo sáng... gây mất an ninh trật tự.

Càng về khuya, tại nhiều giao lộ về trung tâm thành phố như ngã ba Tam Giác, ngã tư Hoa Đô, nút giao Cầu Vòm… mật độ người đổ ra đường càng nhiều nên lực lượng chức năng đã tổ chức lại giao thông để tránh cho các phương tiện dồn ứ. Những phương án chống đua xe trái phép cũng được đưa vào triển khai.

Nữ CSGT Công an TP Ninh Bình căng mình làm nhiệm vụ giữ biển người đi "bão".

Để giải tán những đám đông quá khích, Công an thành phố đã huy động lực lượng chia thành từng tổ để kiểm tra, xử lý. Kết quả có 83 trường hợp là thanh, thiếu niên vi phạm an ninh trật tự, an toàn giao thông khi tham gia "đi bão" mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam đã bị xử phạt.

"Với sự nỗ lực của lực lượng công an và ý thức của đại đa số người dân, có thể nói người dân thành phố Ninh Bình đã có buổi ăn mừng trước chiến thắng của Đội tuyển U23 Việt Nam vô cùng nóng bỏng, với nhiều âm thanh, tiếng hò reo, cờ, hoa và đảm bảo tuyệt đối an toàn" - Thượng tá Bằng nói.