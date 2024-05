Hôm nay dự báo TPHCM tiếp tục có mưa rất to

Ngày 16/5, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Lê Đình Quyết, Trưởng phòng Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, cho biết từ trưa đến chiều nay, TPHCM và khu vực Nam bộ, rãnh áp thấp có trục qua 24-27 độ vĩ bắc đầy dần lên, áp cao lục địa tiếp tục di chuyển ra phía đông.

Ở phía nam, rãnh áp thấp xích đạo có trục ở khoảng 4-6 độ vĩ bắc có xu hướng nâng trục chậm lên phía bắc. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Trung Bộ lấn tây hoạt động mạnh, nhiễu động gió đông trên cao hoạt động tốt.

Nước ngập gần lút bánh xe tại khu vực gần chợ Thủ Đức (Ảnh: An Huy).

Miền Đông ngày nắng nóng, miền Tây ngày nắng. Chiều và tối có mưa rào và dông diện rộng, có nơi mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông đề phòng gió giật mạnh, lốc, sét, mưa đá. TPHCM khả năng mưa rất to như ngày hôm qua, nhưng xác suất giảm hơn.

Nhiệt độ cao nhất 34-36 độ C. Miền Đông có nơi trên 36 độ, miền Tây 32-35 độ C. Trong 48 đến 72 giờ tới, Nam Bộ ngày nắng, cục bộ vẫn có nơi có nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông diện rộng, có nơi mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trước đó, khoảng 16h chiều 15/5, mưa lớn kèm gió giật đổ xuống khắp các quận huyện tại TPHCM gây ngập nhiều tuyến đường.

Trong đó, TP Thủ Đức là nơi có lượng mưa lớn nhất (123mm), tiếp theo là huyện Hóc Môn (72,4mm) và Củ Chi (41,8mm). Các quận, huyện còn lại có lượng mưa phổ biến từ 27 đến 33,8mm.

"Đây là trận mưa lớn nhất tại TPHCM kể từ đầu năm đến nay. Hàng loạt tuyến đường, khu dân cư bị ngập nặng trong trận mưa này", ông Quyết chia sẻ.

Nắp cống bung lên tại tuyến đường bên hông chợ Thủ Đức (Ảnh: An Huy).

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, mưa lớn khiến nhiều tuyến đường ở TP Thủ Đức ngập lút bánh xe máy như: Tô Ngọc Vân, Kha Vạn Cân, Dương Văn Cam, Lã Xuân Oai…

Nhiều phương tiện lưu thông qua các tuyến đường này chết máy phải đẩy bộ. Thậm chí, nước tràn vào nhà dân gây hư hỏng tài sản.

Đặc biệt, dự án xây hệ thống thoát nước đường Võ Văn Ngân với tổng mức đầu tư 248 tỷ đồng vừa khánh thành ngày 27/4 được người dân kỳ vọng chống được ngập cũng thất thủ trong trận mưa 123mm chiều qua.

Dự án không chống được ngập, còn khiến nắp cống bị bung lên, mặt đường bể, nứt một số đoạn.

"Mới trận mưa đầu mùa, đường Tô Ngọc Vân và xung quanh chợ Thủ Đức ngập lút bánh xe, thử hỏi dự án chống ngập này hiệu quả chỗ nào", anh Nguyễn Văn Tứ (31 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) nói.