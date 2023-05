Học sinh hào hứng tham gia tổ tự quản cổng trường an toàn giao thông

Sáng 22/5, Công an quận Gò Vấp (TPHCM) phối hợp với trường THCS Nguyễn Du, THCS Nguyễn Trãi, THCS Gò Vấp tổ chức Lễ ký kết chương trình phối hợp thực hiện mô hình Cổng trường an toàn giao thông năm 2023.

Hoạt động ký kết lần này nằm trong kế hoạch phối hợp giữa Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông trong cơ sở giáo dục giai đoạn 2023-2025. Ngoài ra, đây cũng là kế hoạch của Công an quận Gò Vấp về việc vận động người dân tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2023.

Cán bộ lãnh đạo các cấp có mặt tại buổi lễ ký kết (Ảnh: Hoàng Hướng).

Tại buổi ký kết, Công an quận Gò Vấp đã phối hợp cùng với nhà trường phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, nâng cao nhận thức, xây dựng văn hóa giao thông cho cán bộ, giáo viên, công nhân viên, học sinh và phụ huynh; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu nhà trường đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Thiếu tá Lê Ngọc Hùng, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông - trật tự, Công an quận Gò Vấp, cho biết, mô hình Cổng trường an toàn giao thông năm 2023 ra đời với mục tiêu giải quyết phần nào tình trạng ùn tắc, mất trật tự tại các cổng trường, ngăn ngừa học sinh vi phạm luật giao thông trước và sau giờ tan học, góp phần giáo dục ý thức chấp hành luật giao thông cho lớp trẻ ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

"Mô hình Cổng trường an toàn giao thông năm 2023 là một chủ trương đúng đắn, cần được nhân rộng. Tuy nhiên, để mô hình thật sự phát huy tác dụng, không mang tính hình thức cần nhất là sự chung tay, góp sức của phụ huynh, học sinh, các ban, ngành, đoàn thể và toàn xã hội trong việc nâng cao ý thức chấp hành pháp luật giao thông, giảm thiểu đến mức thấp nhất những sự cố đáng tiếc", Thiếu tá Hùng nói.

Học sinh hào hứng trao đổi về luật an toàn giao thông (Ảnh: Hoàng Hướng).

Ngay sau buổi ký kết, được Công an quận Gò Vấp tuyên truyền, nhiều học sinh đã đồng loạt tham gia vào tổ tự quản đảm bảo an toàn giao thông trước cổng trường.

"Sau khi được nghe về kế hoạch thực hiện mô hình Cổng trường an toàn giao thông năm 2023, em nhận thấy đây là một chương trình vô cùng ý nghĩa. Mô hình không chỉ giúp nâng cao nhận thức về an toàn giao thông mà còn cho chúng em hiểu hơn về vai trò của mình trong việc tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông", Huỳnh Dương Thục Uyên, học sinh Trường THCS Nguyễn Du, chia sẻ.

Không chỉ quận Gò Vấp, nhiều quận huyện trên địa bàn TPHCM cũng đang đồng loạt triển khai nhân rộng mô hình Cổng trường an toàn giao thông năm 2023.