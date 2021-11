Hình ảnh "nhàu nhĩ" của chiếc máy bay bị "bỏ rơi" suốt 14 năm ở Nội Bài

Ngày 5/3/2007, Royal Khmer Airlines quyết định thay đổi máy bay, chuyển từ Boeing 737 sang khai thác bằng Boeing 727-200 và duy trì hoạt động bay thường lệ. Đến ngày 30/4/2007, sau khi kết thúc hành trình đến Hà Nội, máy bay gặp sự cố kỹ thuật và phải hủy chuyến khứ hồi về Siêm Riệp. Khi đó, do thời gian hoạt động ngắn nên Cụm cảng hàng không Miền Bắc chưa ký hợp đồng với Royal Khmer Airlines mà thực hiện thanh toán chi phí khai thác trực tiếp theo từng chuyến.

Việc một chiếc máy bay hỏng đỗ lại khu bay đã chiếm dụng vị trí, ảnh hưởng đến hoạt động khai thác và trở thành nơi thu hút chim và động vật hoang dã đến trú ẩn, gây ảnh hưởng đến an toàn hoạt động bay ở Nội Bài.

Trong những năm qua, đã có nhiều đơn vị đề xuất được sử dụng chiếc máy bay này. Bộ Công an từng có văn bản đề nghị sử dụng chiếc máy bay này để diễn tập chống khủng bố, trường Học viện Hàng không đã nhiều lần xin sử dụng làm giáo cụ học tập, Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài cũng đề nghị sử dụng để diễn tập phòng cháy chữa cháy, diễn tập an ninh an toàn hàng không; thậm chí có cả doanh nghiệp đề xuất đổi bánh, kẹo, rượu bia lấy máy bay Boeing 727-200 với trị giá 3 tỷ đồng.

Cách đây hơn nửa năm, Bộ Tư lệnh đặc công cũng đề xuất cơ chế sử dụng chiếc máy bay cũ và trực tiếp đến Nội Bài để khảo sát thực tế, đánh giá hiện trạng, tuy nhiên đến nay dường như mọi việc đã chìm vào quên lãng...