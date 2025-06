Công bố trưởng công an 126 xã, phường tại TP Hà Nội

Sáng 29/6, Công an thành phố Hà Nội tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an thành phố Hà Nội về tổ chức, cán bộ theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.

Trong đó, Công an thành phố Hà Nội đã công bố Quyết định của Giám đốc Công an thành phố về tổ chức, cán bộ tại 126 Công an cấp xã trên địa bàn.

Công an mỗi xã, phường sẽ có 1 trưởng công an; 5 phó trưởng công an tạm thời phân công phụ trách công tác tổng hợp; công tác an ninh; công tác phòng, chống tội phạm; công tác cảnh sát khu vực và công tác cảnh sát trật tự.

Ban Giám đốc Công an thành phố Hà Nội chụp ảnh lưu niệm cùng 126 trưởng công an xã, phường. Ảnh: MH

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an Hà Nội, cho biết từ ngày 1/3, Công an Hà Nội bước sang phương thức quản lý, vận hành mới mà “lịch sử chưa từng có”, đó là không tổ chức công an cấp huyện và sắp xếp lại 526 công an xã, phường, thị trấn xuống còn 126 công an phường, xã theo sự sáp nhập đơn vị hành chính.

Theo Trung tướng Tùng, số lượng cán bộ, chiến sĩ thuộc diện tác động việc sắp xếp lần này là rất lớn với hơn 11.000 người song, đến nay, Công an Hà Nội đã hoàn thành sắp xếp, bố trí đảm bảo đúng mục tiêu, yêu cầu đề ra. Trong thời gian qua, Công an TP Hà Nội đã lựa chọn 126 cán bộ để bố trí làm trưởng công an cấp xã, là những cán bộ xuất sắc nhất, nổi trội nhất và tinh túy nhất.

Bên cạnh đó, theo Trung tướng Tùng, Công an TP Hà Nội cũng chọn ra 624 cán bộ nổi trội, xuất sắc làm phó trưởng công an cấp xã, sau sáp nhập, hợp nhất.

Giao nhiệm vụ cho lực lượng công an cấp xã, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng đề nghị lực lượng này phải nhận thức việc tổ chức lại lần này là bước ngoặt về tư duy quản trị quốc gia và để xây dựng chính quyền gần dân, sát dân, vì dân phục vụ.

Giám đốc Công an TP Hà Nội yêu cầu lực lượng công an xã cần nhanh chóng ổn định tổ chức, bắt tay ngay vào công việc để đảm bảo an ninh trật tự địa bàn, phục vụ nhân dân, tuyệt đối không để gián đoạn, ngắt quãng.