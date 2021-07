Hàng loạt ô tô "chìm nghỉm" trong biển nước ở thành phố Lào Cai

Rạng sáng ngày 5/7, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua Bắc Bộ, kết hợp với tác động của vùng hội tụ gió trên cao nên tỉnh Lào Cai có mưa rào và giông đều khắp.

Tuy nhiên, lượng mưa ở Lào Cai không đồng đều, một số nơi có mưa vừa, mưa to. Đặc biệt, tại phía nam thành phố Lào Cai có mưa rất to cục bộ, trong đó địa phận phường Nam Cường lượng mưa lên tới 117 mm.

Thống kê sơ bộ cho biết, do mưa quá to với thời gian ngắn, nước tiêu thoát không kịp dâng cao tràn vào hàng chục hộ gia đình trong khu vực với độ sâu từ 15-35 cm. Trên các tuyến phố, hàng loạt ô tô chết máy, "chìm nghỉm" trong nước.

Trên đường Lê Thanh (phường Bắc Cường), nước mưa ngập sâu từ 50-80 cm, có điểm trên 80 cm, gây nhiều thiệt hại về tài sản của người dân. Các tuyến đường Trần Hưng Đạo, Võ Nguyên Giáp, Trần Phú (thành phố Lào Cai) bị ngập một số đoạn gây khó khăn cho giao thông đúng giờ cao điểm đi làm buổi sáng.

Nước sông Hồng lên nhanh

Do mưa to phía thượng nguồn Trung Quốc nên sông Hồng qua địa phận Lào Cai lũ lớn đang đổ về làm ngập úng nhiều diện tích rau màu người dân gieo trồng ven sông.

Hiện nay, các địa phương bị thiên tai trong tỉnh đang thống kê mức độ thiệt hại. Dự báo ngày và đêm 5/7, rãnh áp thấp và vùng hội tụ gió trên cao vẫn tồn tại gây mưa, mưa rào và giông trên diện rộng. Rải rác mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh và sét đánh nguy hiểm.

Do đó, Đài khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai khuyến cáo người dân các địa phương vùng núi cần đề phòng mưa lớn do điều kiện địa hình gây lũ quét, trượt lở đất đá. Các vùng trũng thấp trong toàn tỉnh, khu vực nội đô các thị trấn, thị xã và thành phố Lào Cai chú ý phòng chống sạt lở, ngập đường phố do mưa to gây ra.

Đoạn đường từ cầu Sập (đường Duyên Hải, TP Lào cai) đi thị trấn Bát Xát bị ngập nặng làm gián đoạn hoàn toàn giao thông ở đây.