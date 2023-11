Hàng loạt ô tô bất động, xếp hàng nằm chờ cứu hộ ở Huế

Mưa to kéo dài dẫn tới lượng nước lớn đổ về hạ nguồn, khiến nước các con sông trên địa bàn TP Huế dâng lên nhanh, gây ngập trong các ngày 15-16/11.

Nước lũ khiến loạt ô tô ở TP Huế bị ngập. Đến khi nước rút, các xe này bị thủy kích, chết máy. Chủ xe phải gọi cứu hộ đưa xe đến gara sửa chữa. Hôm nay 17/11, hàng chục ô tô vẫn còn xếp hàng dài giữa đường chờ đến lượt được xe cứu hộ đưa đi.

Hàng loạt ô tô bị ngập nước trên đường phố ở Huế nằm chờ được xe cứu hộ đưa đi (Ảnh: A Núi).

Tại khu vực đường Tố Hữu, trước lũ, người dân sống ở khu đô thị chủ động đưa xe lên cầu tránh ngập. Không ngờ nước dâng nhanh, vượt đỉnh lũ năm 2020 nên các xe này bị ngập.

Nhân viên cứu hộ phải dùng dây cáp chuyên dụng móc vào bánh xe ô tô để cẩu đưa về gara sửa chữa. Sáng 17/11, một số gara ở Huế cũng rơi vào cảnh quá tải vì phải "giải cứu" quá nhiều ô tô bị ngập.

Ngoài ô tô, nhiều xe máy cũng bị ngập trong nước lũ do không kịp di dời đến nơi cao hơn.

Nhân viên cứu hộ cẩu xe về gara sửa chữa (Ảnh: A Núi).

Xe cứu hộ ô tô hoạt động hết công suất để "giải cứu" xe ô tô (Ảnh: A Núi).

Từ ngày 13 đến 16/11, miền Trung mưa to do ảnh hưởng của không khí lạnh và nhiễu động gió đông trên cao. Tâm mưa là Thừa Thiên Huế. Huyện Nam Đông và một số nơi của huyện Phú Lộc có mưa đặc biệt to, với lượng mưa phổ biến 600-900mm. Có nơi cao hơn 1.000mm như Xuân Lộc, Phú Lộc.

Ngay trong đêm 14/11, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế đã phát đi cảnh báo khẩn khi mực nước sông Hương ở Kim Long lên mức báo động III (3,5m).

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, từ 13/11 đến 16/11, mưa lớn làm hơn 17.000 căn nhà ở Thừa Thiên Huế bị ngập.