Hàng chục chiến sĩ căng mình trong đêm tìm kiếm nam sinh bị đuối nước

Dân trí Trong lúc tắm trên khu vực sông Lam, đoạn qua xã Thanh Giang, huyện Thanh Chương (Nghệ An) em C. không may bị đuối nước. Nhận được tin báo, hàng chục chiến sĩ cảnh sát đang căng mình để tìm kiếm.

Lực lượng chức năng đang triển khai tìm kiếm nạn nhân trong đêm tối. Vào khoảng 17h15, ngày 5/6, Phòng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Nghệ An nhận được tin báo có một nam sinh bị đuối nước ở khu vực sông Lam, đoạn qua xã Thanh Giang, huyện Thanh Chương. Ngay lập tức, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Nghệ An đã huy động các phương tiện, thiết bị nghiệp vụ cùng 12 cán bộ chiến sĩ nhanh chóng tới hiện trường, phối hợp với chính quyền và lực lượng chức năng địa phương triển khai tìm kiếm. Danh tính nạn nhân được xác định là cháu P.V.C. (SN 2005, trú tại xã Thanh Giang, huyện Thanh Chương). Em C. được cho là bị đuối nước khi đang tắm ở khu vực này. Đến tối muộn 5/6, việc tìm kiếm vẫn đang được các lực lượng chức năng triển khai, song chưa có kết quả. Nguyễn Tú