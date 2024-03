Hàng chục cảnh sát vây bắt kẻ lạ mặt xông vào trường mầm non uy hiếp trẻ

Sáng 1/3, nguồn tin của phóng viên Dân trí cho biết, khoảng 9h cùng ngày Công an tỉnh Tiền Giang đã bắt được người đàn ông xông vào trường mầm non T.T.T. (phường 5, TP Mỹ Tho) uy hiếp trẻ bên trong. May mắn không bé nào bị ảnh hưởng sức khỏe.

Trường mầm non xảy ra vụ việc (Ảnh: CTV).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7h hôm nay, một người đàn ông bất ngờ xông vào trường mầm non. Lúc này bên trong trường có khoảng hơn 100 trẻ.

Một số người dân gần đó cho biết, đối tượng có mang theo vật giống dao bên người.

Khu vực gần trường mầm non T.T.T. có cảnh sát bao vây để bắt đối tượng (Ảnh: CTV).

Nhận được tin báo, hàng chục cảnh sát đã bao vây xung quanh trường mầm non nói trên để tìm phương án giải cứu. Hai bên tuyến đường Đoàn Thị Nghiệp, nơi xảy ra vụ việc được công an phong tỏa.

Hơn 8h cùng, Giám đốc công an tỉnh Tiền Giang và Phó chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Nguyễn Thành Diệu đã đến hiện trường để trực tiếp chỉ đạo.

Đến hơn 9h cùng ngày, cảnh sát đã bắt được đối tượng.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.