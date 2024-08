Hầm đi bộ ra biển đầu tiên ở Đà Nẵng rơi vào quên lãng

Được khánh thành, đưa vào sử dụng từ tháng 4/2016, hầm đi bộ Holiday Beach Subway do Công ty Cổ phần Hoa Ky (Holiday Beach Danang Hotel & Resort) đầu tư xây dựng theo chủ trương xã hội hóa của UBND thành phố Đà Nẵng.

Hầm nối từ mặt tiền phố du lịch An Thượng (quận Ngũ Hành Sơn) sang bãi biển Mỹ Khê, đi qua đường Võ Nguyên Giáp. Hầm được thiết kế với tổng diện tích sàn hơn 500m2, gồm 2 hầm hở có chiều dài 20m; hầm kín dài gần 30m, rộng 7m.

Không gian ngầm tối tăm, thiếu ánh sáng của hầm đi bộ (Ảnh: Việt Hằng).

Tuyến đường Võ Nguyên Giáp là đường du lịch, số lượng xe qua lại nhiều, người dân và du khách thường đi bộ băng qua đường để ra biển. Vì thế, hầm được kỳ vọng sẽ là lối đi an toàn cho mọi người, giảm thiểu nguy cơ mất an toàn giao thông.

Tuy nhiên, trong suốt thời gian dài, hầm này gần như không còn ai sử dụng. Người dân, du khách thay vì đi vào hầm lại lựa chọn băng qua đường.

Lối đi lên xuống nhiều rác thải, lá cây (Ảnh: Việt Hằng).

Nguyên nhân dẫn đến thực trạng này bởi một phần do không gian bên trong hầm khá âm u, dù là ban ngày nhưng vì vắng hoe người, gây cảm giác "lạnh gáy". Không những thế, các lối đi lên xuống hầm rác thải nằm la liệt, rêu mọc nhếch nhác.

Ban đầu ngoài công năng đi lại, đây còn là không gian giải trí cho người dân, du khách với diện tích khoảng 300m2, gồm các hạng mục như: khu vực vui chơi dành cho trẻ em, kệ sách cho du khách, rạp chiếu phim mini 4D, quầy hàng lưu niệm, lớp học nghệ thuật làm gốm và đất sét.

Tuy nhiên theo ghi nhận của phóng viên, hiện nay tất cả các cửa hàng trong hầm đã đóng cửa, bàn ghế bị phủ kín bụi, các thanh sắt theo thời gian bị gỉ sét, không còn được sử dụng.

Các cửa hàng trong hầm đều đã đóng cửa im lìm, bụi bặm phủ đầy (Ảnh: Việt Hằng).

"Không có bảng hiệu, chỉ dẫn, nhiều lúc đi qua thấy luôn trong tình trạng đóng cửa nên mình hoàn toàn không biết đó là hầm đi bộ", anh Trần Danh Đạt (25 tuổi) cho biết.

Hiện tại hầm vẫn do Công ty Cổ phần Hoa Ky và phường Mỹ An phối hợp quản lý.

Tuy nhiên vì dịch bệnh Covid-19 nên khoảng thời gian trước khách sạn đã phải tạm dừng hoạt động, đó cũng là một trong số những nguyên do hầm đi bộ dần bị quên lãng và không còn được dọn dẹp, chăm chút.

Thông tin với báo chí, lãnh đạo UBND phường Mỹ An (quận Ngũ Hành Sơn) cho biết, hầm đi bộ này do Công ty Cổ phần Hoa Ky xây dựng theo chủ trương xã hội hóa của thành phố. Hầm do công ty quản lý, phường chỉ thực hiện công tác phối hợp.

Với những vấn đề vệ sinh, phường cho biết sẽ nhắc nhở đơn vị quản lý phát quang, dọn dẹp để hầm đi bộ hoạt động hiệu quả.

Việt Hằng - Hoài Sơn