Hai vợ chồng chết cháy trong vụ hỏa hoạn lúc nửa đêm

Dân trí Ông Nguyễn Thành Phương - Chủ tịch xã Trà Nam (huyện Nam Trà My, Quảng Nam) cho biết, khoảng 22h ngày 30/7, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại làng Long Riêu thuộc thôn 3 của xã khiến 2 vợ chồng chết cháy.

Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Quốc Chinh (sinh năm 1988, quê quán huyện Tiên Phước, Quảng Nam) và vợ là Lê Thị Thu Sương (SN 1990, quê quán huyện Phú Ninh, Quảng Nam).

Hiện trường vụ cháy làm 2 vợ chồng tử vong (Ảnh: Nguyễn Thành Phương).

Theo ông Nguyễn Thành Phương, do lửa bùng phát lúc đêm khuya và gặp gió nồm đang thổi mạnh nên công tác cứu hỏa tại chỗ hết sức khó khăn. Toàn bộ nhà cửa và tài sản trong nhà đều bị thiêu rụi.

Hai vợ chồng nạn nhân còn có một con nhỏ tên Nguyễn Gia Linh (SN 2016). Do tối qua, khi xảy ra hỏa hoạn, cháu đang ở nhà ông bà nội nên may mắn thoát nạn.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Thành Phương cho hay, do nhà vợ chồng anh Chinh ở biệt lập, giáp giới với tỉnh Kon Tum, đối diện là lán trại một công trình; khi xảy ra cháy không ai phát hiện kịp thời để cứu nên 2 vợ chồng anh Chinh tử nạn.

Từ tối qua, sau khi hay tin, lãnh đạo xã Trà Nam đã có mặt tại hiện trường và chờ lực lượng chức năng lên khám nghiệm.

Theo lãnh đạo xã Trà Nam, chị Sương là giáo viên mẫu giáo xã Trà Nam, còn anh Chinh làm nghề buôn bán tạp hóa tại địa phương.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Quảng Nam và Công an huyện Nam Trà My phối hợp điều tra nguyên nhân.

Công Bính