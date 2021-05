Hải Phòng: Ca dương tính SARS-CoV-2 từng về quê, cách ly 1 khu dân cư

Dân trí Lực lượng chức năng huyện An Dương, TP Hải Phòng đã thiết lập vùng cách ly đối với 1 khu dân cư do có liên quan đến ca dương tính với SARS-CoV-2 ở Bệnh viện Nhiệt đới TƯ (Hà Nội) từng về địa phương.

Thiết lập vùng cách ly, phun khử khuẩn đối với khu dân cư thuộc đường An Dương 1 thuộc xã An Đồng, huyện An Dương

Theo thông tin từ TP Hải Phòng tối nay, 6/5, các cơ quan xác định một người là thân nhân đi chăm người ốm tại Bệnh viện Nhiệt đới TƯ có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 và bệnh nhân Đ.D.T (Hải Dương) từng lưu trú tại một khách sạn trên địa bàn. Ngành y tế thành phố đang tập trung cao độ để truy vết, tổ chức cách ly, xét nghiệm những người tiếp xúc, liên quan với trường hợp này.

Kết quả rà soát, có 31 trường hợp là F1, F2 và 394 trường hợp liên quan.

Các ngành chức năng đã phong tỏa, thiết lập vùng cách ly, phun khử khuẩn đối với khu dân cư thuộc đường An Dương 1, xã An Đồng, huyện An Dương. Đồng thời đưa đi cách ly theo quy định những trường hợp F1, F2.

Theo điều tra dịch tễ, anh P.V.H. (SN 1980, ở đường An Dương 1) lên Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 chăm sóc anh trai là P.T.H (SN 1977). Trong thời gian này, anh H từng về quê và có tiếp xúc với nhiều người.

Cụ thể, 19h ngày 29/4, anh H. về quê (Ngã 5 Kiến An (phường Phan Đăng Lưu, quận Kiến An, TP Hải Phòng) từ Bệnh viện Nhiệt đới TW bằng xe ô tô của anh rể lúc 21h. Sau đó, anh H. bắt xe ôm về nhà tại An Đồng, huyện An Dương.

Sáng 30/4, anh H. đi xe máy sang nhà anh trai ở Trần Tất Văn, cùng quận Kiến An và ở lại đây chơi.

Ngày 2/5, buổi sáng, anh H. gặp vợ là chị Đ.T.V.A. (SN 1983) và con trai là P.T.D. (SN 2008) ở phường Văn Đẩu, quận Kiến An. Tối 2/5, anh đi xe ôm về nhà và mua bia tại quán tạp hóa gần nhà, có tiếp xúc với 5 người.

Cùng ngày 2/5, anh H. còn tới quán bia khác ở An Đồng. Tại đây, anh tiếp xúc với 3 người. Sau đó, anh về nhà uống bia với 5 người bạn tại nhà.

Sáng 3/5, anh H. đi xe máy từ nhà sang nhà bố mẹ đẻ ở Trần Tất Văn, Kiến An rồi đi bộ ra Ngã 5 Kiến An, bắt xe khách lên Hà Nội.

Ngày 6/5, anh P.V.H có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Trường hợp bệnh nhân Đ.D.T - ca F0 đã được xác định thì lưu trú tại 1 khách sạn ở đường Trung Lực, quận Hải An, TP Hải Phòng từ ngày 26/4 đến 30/4.

An Nhiên