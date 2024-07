Hai bé gái bị nhóm người chặn xe, đánh giữa đường ở Bình Dương

Ngày 15/7, mạng xã hội xuất hiện video dài hơn 2 phút ghi lại cảnh hai bé gái chở nhau trên xe đạp điện bị một nhóm người (trai và gái) chặn lại, đánh giữa đường.

Theo nội dung trong video, một bé gái bị 2 người con gái trong nhóm này đánh liên tiếp vào đầu trước sự vui cười của cả nhóm. Lúc này, bé gái đi chung can ngăn cũng bị một người con gái khác kéo tóc, ngã ngửa người xuống đường và bị đá vào mặt.

Bé gái bị hai người con gái khác đánh liên tiếp vào đầu (Ảnh: Cắt từ clip).

Thời điểm xảy ra sự việc, đường vắng người qua lại nên không có ai can ngăn. Video sau khi được đăng tải đã thu hút hàng trăm lượt bình luận, chia sẻ. Nhiều người bày tỏ thái độ bức xúc trước hành động của nhóm người trên.

Theo người nhà một bé gái bị đánh, vụ việc xảy ra ngày 7/7 trên đường D1, phường An Thạnh, TP Thuận An, Bình Dương. Tuy nhiên, sau khi xảy ra vụ việc bé gái không nói lại với gia đình. Khoảng 2 ngày sau, gia đình thấy bé mệt mỏi và không ra khỏi nhà nên gia đình gặng hỏi và biết được việc bé bị đánh.

Bé gái đi cùng bị kéo tóc, ngã ngửa xuống đường và bị đá vào mặt (Ảnh: Cắt từ clip).

Theo chị H., hai bé gái đi ngang qua chỗ nhóm này tụ tập thấy đông nên nhìn vào. Sau đó, cả hai bị chặn xe và đánh giữa đường, khi bé đi cùng hỏi sao đánh bạn em dữ vậy, cũng bị nhóm này đánh luôn.

Sau khi biết được sự việc, gia đình nạn nhân đã trình báo lên Công an phường An Thạnh. Vụ việc đang được Công an TP Thuận An xác minh, làm rõ.