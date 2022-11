Hai anh em thương vong trên đường đến trường

Sáng 12/11, lãnh đạo Trường THPT Nguyễn Du, đóng chân trên địa bàn xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu, Nghệ An, cho biết, vào khoảng 7h ngày 12/11, hai anh em ruột trú xã Tân Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) trên đường từ nhà đến trường đi học.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Q.D).

Khi đang lưu thông trên quốc lộ 48, đoạn khu vực Hòn Trơ, xã Diễn Đoài, huyện Diễn Châu thì bất ngờ bị một chiếc xe ô tô con (chưa rõ biển kiểm soát và danh tính tài xế) tông.

Hậu quả, người anh tử vong, người em bị thương nặng được đi cấp cứu tại bệnh viện.

"Hai em bị tai nạn nói trên là anh em ruột và là học sinh của trường chúng tôi. Người anh tử vong đang học lớp 11, người em học lớp 10 bị thương nặng đang được cấp cứu. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan công an điều tra làm rõ", lãnh đạo Trường THPT Nguyễn Du cho biết.

Lực lượng Công an huyện Diễn Châu, Đội CSGT 1-48 (thuộc Phòng CSGT - Công an tỉnh Nghệ An) đã có mặt tại hiện trường thu thập chứng cứ và điều tra nguyên nhân.