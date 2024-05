Hai anh em thất nghiệp "cơ nhỡ" trên đèo Hải Vân, bị móc sạch tiền

Đại diện Trạm Cảnh sát giao thông Phú Lộc, thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, cho biết vừa giúp đỡ anh L.V.T. (25 tuổi, trú huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ) và chị Đ.T.P.C. (20 tuổi, trú thành phố Phan Rang, tỉnh Ninh Thuận).

Trước đó, khoảng 19h30 ngày 1/5, tổ công tác Trạm Cảnh sát giao thông Phú Lộc thực hiện nhiệm vụ tại km 859 quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn huyện Phú Lộc (tỉnh Thừa Thiên Huế) thì thấy anh T. và chị C. đi bộ trên đường với biểu hiện mệt mỏi, người ướt sũng vì dính mưa.

Tổ công tác Trạm Cảnh sát giao thông Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế hỗ trợ kinh phí về quê cho anh em anh T. (Ảnh: Công an cung cấp).

Qua hỏi thăm được biết, anh T. và chị C. là anh em cùng cha khác mẹ (chị C. theo họ mẹ), cùng làm công nhân ở tỉnh Bình Phước, do công ty hết việc dẫn đến thất nghiệp.

Hai anh em xin đi nhờ xe từ Bình Phước để về quê cha ở tỉnh Phú Thọ, nhưng khi tới khu vực đèo Hải Vân (giữa thành phố Đà Nẵng và Thừa Thiên Huế) thì phải xuống xe.

Khai với cơ quan chức năng, a T. cho biết do trời tối, 2 người phải ngủ lại trên đèo Hải Vân và bị kẻ gian móc túi, lấy sạch số tiền 200.000 đồng còn lại.

Sáng hôm sau, cả 2 đi bộ từ đèo Hải Vân xuống, dọc quốc lộ 1A theo hướng ra bắc, không ăn uống gì cho đến khi gặp lực lượng cảnh sát giao thông Thừa Thiên Huế.

Tổ công tác Trạm Cảnh sát giao thông Phú Lộc đã hỗ trợ 2 anh em anh T. ăn uống, kinh phí đi đường và đón xe cho 2 anh em về quê Phú Thọ an toàn.