Hà Nội: Xử lý nghiêm xe quân sự cũ hoán cải để chở khách du lịch

Ngày 30/1, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, thời gian gần đây, trên nhiều tuyến đường nội thành thường xuyên xuất hiện loại xe giống xe U-Oát, Gaz 69... vốn chủ yếu được trang bị cho lực lượng vũ trang trong thời kỳ chiến tranh, được hoán đổi, hoạt động chở khách.

Các xe này đã được gỡ bỏ phần bạt phủ, kính lái, nhiều người ngồi trên xe không thắt dây an toàn, đi khắp phố phường…

Đơn vị đã yêu cầu các đội địa bàn tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm chủ phương tiện vi phạm.

Lực lượng chức năng cho biết, tại quận Hoàn Kiếm, các loại xe kể trên xuất hiện, hoạt động từ đầu năm 2023. Sau khi tiếp nhận thông tin, Đội Cảnh sát giao thông số 1 (Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội) đã chủ động kiểm tra, kiểm soát đối với loại phương tiện này.

Hình ảnh các xe U - Oát, Gaz 69... chở khách trên đường phố (Ảnh: Công an cung cấp).

Kết quả, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý 5 trường hợp liên quan đến xe U-Oát vi phạm trật tự an toàn giao thông; tạm giữ 5 giấy phép lái xe; xử phạt tổng số tiền là 1,9 triệu đồng đối với các lỗi vi phạm chủ yếu là dừng đỗ không đúng quy định.

Thanh tra Giao thông quận Hoàn Kiếm (Sở Giao thông vận tải Hà Nội) cũng đã xử phạt một phương tiện có hoạt động chở khách mà không đủ điều kiện kinh doanh theo quy định với mức phạt gần 12 triệu đồng. Được biết, đăng kiểm của chiếc xe này được cấp với thời hạn 3 tháng/lần.

Trước đó, ngày 9/11/2022, Đội Cảnh sát giao thông số 1 đã mời đại diện đơn vị quản lý loại hình phương tiện nêu trên là Công ty CP Hanoi Backstreet Tours lên làm việc.

Kết quả làm việc cho thấy, Công ty CP Hanoi Backstreet Tours có trụ sở chính tại 10B Ngõ Đồng Nhân, phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng và văn phòng giao dịch ở 3B Hàng Tre, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội).

Hiện công ty này đang quản lý 5 xe ô tô U-Oát phục vụ các hoạt động của doanh nghiệp.

Thời điểm kiểm tra, công ty kể trên đã xuất trình được giấy phép kinh doanh, trong đó có nội dung đăng ký vận tải hành khách. Tuy nhiên, Công ty CP Hanoi Backstreet Tours không xuất trình được giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

Kiểm tra giấy tờ liên quan đến 5 chiếc xe U-Oát mà Hanoi Backstreet Tours đang quản lý, cảnh sát cho hay, tất các các phương tiện nêu trên đều có Giấy chứng nhận đăng ký, Kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, bảo hiểm theo quy định. Tuy nhiên cả 5 xe trên đều không đăng ký kinh doanh vận tải.

Ngoài ra, căn cứ vào giấy tờ xe cho thấy, các xe nêu trên đều đã quá niên hạn được phép kinh doanh vận tải khách du lịch (trên 15 năm).

Sau đó, Đội Cảnh sát giao thông số 1 đã yêu cầu công ty CP Hanoi Backstreet Tours dừng toàn bộ các hoạt vận tải hành khách bằng xe ô tô đến khi có đủ các điều kiện theo quy định.

5 xe ô tô U-Oát mà doanh nghiệp này đang quản lý, theo lực lượng chức năng, sẽ không được phép đưa vào hoạt động vận tải hành khách.

Để bảo đảm trật tự an toàn giao thông, bảo vệ khách du lịch, nhất là khách nước ngoài trước nguy cơ mất an toàn khi sử dụng các phương tiện không đủ điều kiện kinh doanh vận tải, Phòng Cảnh sát giao thông kiến nghị, thời gian tới cần có sự vào cuộc liên ngành của Sở Du lịch, Sở Giao thông vận tải, Công an thành phố Hà Nội... để kiểm soát chặt hoạt động đăng kiểm đối với các phương tiện nêu trên.