Hà Nội truy nguồn phát tin "Không cho người dân di chuyển trong 7 ngày"

Dân trí Các cơ quan liên quan đang phối hợp với Thanh tra Sở TT-TT Hà Nội rà quét các tài khoản đăng thông tin "Không cho người dân di chuyển trong 7 ngày" để xử lý.

Chiều 20/8, trên mạng xã hội lan truyền thông tin có nội dung: "Bí thư TP chỉ đạo: Sẽ ko cho người dân di chuyển trong 7 ngày, ở nhà sẽ ở nhà 7 ngày, đi làm công sở thì ở công sở 7 ngày, đi làm phân xưởng thì ở phân xưởng 7 ngày. Cơ bản không để cho người dân di chuyển trong 7 ngày. Ngày mai quận huyện sở ngành chuẩn bị phương án cho việc thực hiện…".

Theo Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông (TT-TT) Hà Nội Nguyễn Thanh Liêm, thông tin nêu trên là sai sự thật. Vì vậy, ông Liêm khuyến cáo người dân cần dừng ngay việc lan truyền thông tin trên.

"Cục An toàn thông tin, Phòng An ninh mạng, phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an TP Hà nội đang phối hợp với Thanh tra Sở TT-TT Hà Nội rà quét các tài khoản đăng thông tin trên để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật" - ông Liêm khẳng định.

Nguyễn Trường