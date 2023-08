Hà Nội: Tìm nhân chứng 2 vụ tai nạn khiến 5 người thương vong trong đêm

Sáng 31/8, nguồn tin riêng của phóng viên Dân trí cho biết, khoảng 21h30 ngày 30/8, tại Km10+300 đường Võ Nguyên Giáp (huyện Sóc Sơn, Hà Nội), xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa một xe máy và xe đầu kéo (chưa rõ danh tính những người liên quan).

Vụ tai nạn đã khiến người điều khiển xe máy tử vong tại chỗ.

Tại hiện trường, chiếc xe máy bị hư hỏng nặng. Sau khi xảy ra vụ tai nạn, tới sáng 31/8, tài xế xe đầu kéo vẫn chưa ra cơ quan công an trình diện.

Tiếp đó, lúc 23h45 ngày 30/8, tại chân cầu vượt đường Lê Quang Đạo thuộc địa phận phường Phú Đô (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn giao thông (chưa rõ nguyên nhân vụ tai nạn và các phương tiện liên quan).

Tại hiện trường, cảnh sát ghi nhận có một nạn nhân tử vong và 3 người khác bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu.

Sau khi nhận tin báo về 2 vụ việc trên, Phòng CSGT (Công an TP Hà Nội) đã cử các đơn vị phối hợp với Công an quận Nam Từ Liêm, Công an huyện Sóc Sơn tới hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Cơ quan công an cũng ra thông báo tìm nhân chứng, chứng kiến hoặc liên quan tới 2 vụ tai nạn kể trên tới Công an quận Nam Từ Liêm, Công an huyện Sóc Sơn hoặc Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội để phối hợp làm rõ.