Hà Nội thí điểm thu phí gửi xe không tiền mặt

Kế hoạch thí điểm được Hà Nội triển khai từ ngày 15/4, do Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện.

Theo đó, đơn vị chức năng thí điểm ứng dụng giải pháp công nghệ tìm kiếm và thanh toán giá trông giữ xe nhằm hạn chế, tiến tới không sử dụng tiền mặt tại 7 vị trí do Công ty TNHH MTV Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội đang khai thác.

Các điểm này gồm: bãi đỗ xe Trần Quang Khải dành cho ô tô, điểm trông xe ô tô tạm thời dưới lòng đường trên các phố Lý Thường Kiệt, Phan Chu Trinh, Lý Thái Tổ, Nguyễn Thượng Hiền và điểm trông xe máy tạm thời trên vỉa hè phố Phủ Doãn.

Vào đầu tháng 2, UBND quận Tây Hồ bắt đầu thí điểm thu phí gửi xe không dùng tiền mặt tại các bãi gửi xe vào Phủ Tây Hồ và chùa Trấn Quốc (Ảnh: VETC).

Sau thời gian triển khai, Sở Giao thông vận tải, UBND các quận, huyện, thị xã sẽ tổng kết, báo cáo đánh giá kết quả thực hiện.

Theo đó, các đơn vị chỉ gia hạn giấy phép đã cấp và cấp mới giấy phép sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố để trông giữ xe cho các tổ chức, cá nhân có triển khai ứng dụng giải pháp công nghệ để tìm kiếm và thanh toán giá dịch vụ trông giữ xe nhằm hạn chế, tiến tới không sử dụng tiền mặt.

Hà Nội cho biết việc thí điểm này hướng đến nhiều mục tiêu: thu đúng giá, công khai minh bạch, dịch vụ chất lượng tốt, thuận tiện ra vào "không dừng", dễ tìm kiếm đặt chỗ, giảm chi phí thời gian; chính quyền chống thất thu về thuế; doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả, bền vững.

Trong ngày đầu thí điểm, hầu hết việc triển khai tại các bãi đỗ ô tô đều thuận lợi, không gặp nhiều khó khăn.

Riêng tại điểm trông xe máy tạm thời trên hè phố Phủ Doãn, đơn vị vận hành ghi nhận nhiều trường hợp người dân hạn chế tiếp cận về công nghệ, không có điện thoại thông minh hoặc điện thoại không có Internet, không có tài khoản ngân hàng, ứng dụng thanh toán.

Với các trường hợp này, đơn vị sẽ bố trí nhân viên vẫn sẽ thu phí bằng tiền mặt hoặc hỗ trợ, hướng dẫn người dân sử dụng các ứng dụng thanh toán khác có sẵn trên điện thoại cá nhân.

Theo Công ty TNHH Một thành viên Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội, đối với bãi đỗ xe kín, đơn vị sử dụng công nghệ RFID (công nghệ đang sử dụng trong thu phí tự động không dừng ETC) và công nghệ trí thông minh nhân tạo để nhận dạng biển số, với độ chính xác cao để kiểm soát phương tiện vào ra các điểm đỗ xe.

Với điểm đỗ lòng đường, nhân viên sẽ sử dụng thiết bị đọc thẻ cầm tay, công nghệ sử dụng RFID - nhận diện thẻ Etag định danh gắn trên phương tiện và công nghệ nhận dạng biển số từ ảnh chụp phương tiện.

Xe gắn thẻ Etag nên tài khoản có tiền do đã liên thông thẻ ETC, Epass với ngân hàng. Ô tô ra, vào điểm đỗ sẽ thanh toán tự động trừ tiền ngay. Nếu ô tô chưa có thẻ Etag hoặc xe máy, khách hàng sẽ thanh toán thông qua mã QR do nhân viên cung cấp.