Hà Nội thần tốc xét nghiệm toàn bộ dân số trên địa bàn

Dân trí Với mục tiêu nhanh chóng kiểm soát tình hình dịch bệnh trước ngày 15/9, UBND TP Hà Nội quyết định xét nghiệm diện rộng thần tốc 100% người dân trên địa bàn để bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng.

Thông tin nêu trên được thể hiện trong Công điện số 20/CĐ-UBND do Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh ký, ban hành ngày 6/9 về việc tăng tốc kiểm soát tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Đặt mục tiêu xét nghiệm cho toàn bộ người dân trong 7 ngày

Về phương thức triển khai, UBND TP Hà Nội sẽ huy động các lực lượng xét nghiệm thần tốc, quét nhiều vòng để giúp bóc tách rất nhanh các ca F0 ra khỏi cộng đồng, từng bước thu hẹp các vùng đỏ, vùng vàng và mở rộng vùng xanh trong khi thành phố thực hiện giãn cách xã hội.

Cụ thể, Hà Nội dự kiến từ ngày 6/9 đến 12/9 sẽ xét nghiệm toàn bộ 100% người dân trên toàn địa bàn thành phố theo nguyên tắc: Tại khu vực phong tỏa, khu cách ly, khu vực nguy cơ rất cao sẽ lấy mẫu cho toàn bộ người dân từ 2-3 ngày/lần; tại khu vực có nguy cơ cao lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ người dân từ 5-7 ngày/lần; tại các khu vực khác lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ người dân ít nhất 1 lần.

Hà Nội yêu cầu các địa phương phải xây dựng và thực hiện kế hoạch để "bảo vệ vững chắc vùng xanh", "xanh hóa vùng vàng", "thu hẹp vùng đỏ" (Ảnh: Đỗ Quân).

Đồng thời, hướng dẫn người dân tự lấy mẫu có sự giám sát nhân viên y tế và áp dụng các phương pháp xét nghiệm RT-PCR hoặc kháng nguyên nhanh kết hợp với việc gộp mẫu phù hợp. Tăng cường các điểm lấy mẫu di động tại các xã, phường, thị trấn. Sau ngày 12/9, UBND TP Hà Nội sẽ tiếp tục lấy mẫu để giám sát, đánh giá nguy cơ.

Song song với mục tiêu bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng, UBND TP Hà Nội cho biết sẽ phấn đấu hoàn thành tiêm chủng mũi 1 vắc xin phòng Covid-19 cho 100% người dân từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn theo Nghị quyết 21/NQ-CP và các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/9 trên cơ sở số vắc xin được giao của Bộ Y tế.

Bên cạnh đó, Hà Nội cũng sẽ tiêm mũi 2 cho những người đã tiêm mũi 1 đủ thời gian theo quy định; đặc biệt ưu tiên và lưu ý cho lực lượng y tế tuyến đầu, người cao tuổi, các trường hợp có bệnh lý nền, phụ nữ mang thai và đẩy nhanh việc tăng độ bao phủ tiêm chủng.

Việc tổ chức tiêm chủng được tiến hành tại nhiều điểm tiêm dựa trên tiêu chí đưa các điểm tiêm đến gần người dân nhất có thể, như tại phường, xã, tổ dân phố, thôn, khu phố; không giới hạn số lượng người tiêm trong mỗi buổi tiêm chủng, giảm bớt thủ tục hành chính, phát huy năng lực tối đa của các điểm tiêm chủng; ưu tiên tiêm tại chỗ, tiêm cuốn chiếu, tiêm dứt điểm cho từng khu vực theo đơn vị hành chính.

UBND TP Hà Nội giao Sở Y tế khẩn trương ban hành Kế hoạch tiêm vắc xin phòng Covid-19 và xét nghiệm diện rộng phát hiện SARS-CoV-2 trên địa bàn thành phố. Sở này sẽ chịu trách nhiệm hướng dẫn về công tác chuyên môn, điều phối giữa các địa bàn, điều phối lực lượng y tế đảm bảo phục vụ đầy đủ tại các điểm xét nghiệm và tiêm chủng.

Bảo vệ vững chắc vùng xanh - thu hẹp vùng đỏ

Để đảm bảo mục tiêu thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, UBND TP Hà Nội giao Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã xây dựng và thực hiện kế hoạch để "bảo vệ vững chắc vùng xanh", "xanh hóa vùng vàng", "thu hẹp vùng đỏ".

Kế hoạch này phải đảm bảo mục tiêu, nguyên tắc tạo điều kiện tối đa cho người dân đảm bảo các sinh hoạt hàng ngày, đảm bảo an sinh xã hội và nhu cầu thiết yếu khác. Đồng thời phải hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp, đơn vị trên địa bàn duy trì các hoạt động sản xuất, kinh doanh an toàn đảm bảo quy định phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo không đứt gãy chuỗi sản xuất, lưu thông hàng hóa.

Hà Nội yêu cầu các địa phương khởi động ngay việc phục hồi và thúc đẩy kinh tế tại các vùng xanh, vùng vàng và tiến tới trên toàn địa bàn thành phố từ ngày 15/9.

Hà Nội sẽ thần tốc lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho toàn bộ người dân trên địa bàn.

Về củng cố hệ thống "pháo đài" phòng chống dịch ở cấp phường, xã, thị trấn ở vùng 1, thành phố yêu cầu phải thực hiện nghiêm ngặt quy định về giãn cách, cách ly, "ai ở đâu ở đó". Bảo đảm an sinh xã hội, không để người dân thiếu ăn, thiếu mặc; bảo đảm mọi người dân được tiếp cận các dịch vụ y tế từ sớm, từ xa và ngay khi người dân có yêu cầu phải đáp ứng kịp thời…

Tại các khu vực có nguy cơ thấp trên địa bàn thành phố sẽ duy trì các hoạt động sản xuất, kinh doanh ở những nơi có đủ điều kiện theo nguyên tắc "an toàn mới sản xuất, sản xuất phải an toàn"; từng bước khôi phục và đẩy mạnh sản xuất tại các địa bàn kết thúc giãn cách xã hội, đảm bảo an toàn và thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch tại các khu công nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Trong đó, phải bảo đảm hoạt động vận tải, lưu thông hàng hóa thông suốt và quan tâm các lĩnh vực kinh tế - xã hội, các hoạt động quan trọng khác trên địa bàn, nhất là tại các xã, phường, thị trấn.

Nguyễn Trường