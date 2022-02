Hà Nội sẽ tặng đội tuyển bóng đá nữ một tỷ đồng vì giành vé dự World Cup

Hỗ trợ gần 725 tỷ đồng tặng quà Tết cho nhiều nhóm đối tượng

Tại cuộc họp về công tác phòng, chống dịch Covid-19 do Thường trực Thành ủy Hà Nội tổ chức sáng 7/2, Phó Chủ tịch UBND TP Chử Xuân Dũng cho biết, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô đã đón Xuân Nhâm Dần 2022 trong không khí vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm, mọi người, mọi nhà đều có Tết.

Quang cảnh hội nghị sáng 7/2 (Ảnh: Trọng Toàn).

Bên cạnh đó, thành phố cũng đã thực hiện tốt chính sách đối với các gia đình có công, người nghèo, cán bộ hưu trí, đặc biệt quan tâm đến vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc.

Công tác tặng quà Tết cho các đối tượng được hoàn thành trước ngày 26 tháng Chạp, với tổng số hơn 1,918 triệu suất quà, tổng kinh phí gần 725 tỷ đồng; trong đó, vận động xã hội hóa gần 57 tỷ đồng.

Theo ông Dũng, nếu tính cả kinh phí hỗ trợ lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19 (hơn 70 tỷ đồng) thì tổng số đối tượng, số kinh phí hỗ trợ trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 tăng 17,3% so với cùng kỳ Tết năm 2021.

Do ảnh hưởng của đại dịch nên không khí vui Xuân, đón Tết của người dân Thủ đô trong dịp này rất khác biệt so với mọi năm; không bắn pháo hoa, hạn chế tối đa các sự kiện tập trung đông người, không khí năm mới kém sôi động hơn mọi năm. Tuy nhiên, các hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan chào mừng Đảng - Mừng Xuân được tổ chức có trọng tâm, trọng điểm góp phần làm cho cảnh quan, mỹ quan đường phố thủ đô sáng - xanh - đẹp.

Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn thành phố trong những ngày Tết được giữ vững, không để xảy ra khủng bố, phá hoại, tập trung đông người, tuần hành trái pháp luật; trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo.

Trong 9 ngày Tết, trên địa bàn Hà Nội xảy ra 32 vụ phạm tội về trật tự xã hội, giảm 24 vụ (42,8%) so với cùng kỳ; phát hiện 28 vụ phạm pháp hình sự, giảm 15 vụ (34,8%) so với cùng kỳ. Đồng thời, trật tự an toàn giao thông được đảm bảo, không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài; công tác phòng, chống dịch Covid-19 vẫn được triển khai xuyên Tết; hoạt động xét nghiệm, tiêm chủng được triển khai bình thường...

Bắt tay ngay vào công việc từ những ngày đầu năm

Kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng khẳng định, thành phố đã đón Tết trong không khí vui tươi, an toàn, lành mạnh và không để người dân nào không có Tết.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Bí thư Thành ủy yêu cầu phải bắt tay ngay vào công việc, với tinh thần quyết liệt; đồng thời, việc sản xuất kinh doanh phải gắn với công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng phát biểu kết luận hội nghị diễn ra sáng 7/2 (Ảnh: Trọng Toàn).

Cụ thể, Bí thư Hà Nội yêu cầu các giải pháp phòng, chống dịch đã có cần tiếp tục kiểm tra, đôn đốc, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền; nâng cao hơn nữa năng lực hệ thống y tế nhất là tuyến cơ sở; bảo đảm cơ số thuốc, điều kiện vật chất, lực lượng y tế.

Bí thư Thành ủy nhấn mạnh yêu cầu phải rà soát, đẩy mạnh các công trình, dự án trọng điểm, các công trình đang thi công, các dự án đã tháo gỡ vướng mắc phải đốc thúc các nhà đầu tư triển khai. Đối với dự án đường Vành đai 4 cần quyết tâm hoàn thiện hồ sơ để báo cáo Chính phủ trình Quốc hội vào kỳ họp tháng 5 tới.

Về các đề án có tính chiến lược như cải tạo chung cư cũ và 3 nhóm lĩnh vực trọng tâm đầu tư là y tế, giáo dục và các di tích văn hóa lịch sử, ông Dũng chỉ đạo Ban Cán sự đảng UBND TP tập trung phân cấp, giao quyền, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để triển khai thực hiện.

Bí thư Đinh Tiến Dũng cũng yêu cầu các cấp, các ngành tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất; tổ chức mở lại các dịch vụ, trong đó bao gồm các hoạt động du lịch, các địa điểm tham quan, di tích văn hóa, tâm linh...

Cũng tại cuộc họp, Thường trực Thành ủy Hà Nội đã thống nhất về chủ trương thành phố tặng đội tuyển bóng đá nữ một tỷ đồng vì thành tích xuất sắc vượt qua vòng loại World Cup 2023.