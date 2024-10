Hà Nội sắp đón hai đợt không khí lạnh tăng cường

Đài Khí tượng thủy văn khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ dự báo, do ảnh hưởng của hai đợt không khí lạnh tăng cường, từ ngày 19 đến 22/10, Hà Nội mưa rào, có nơi mưa to và dông.

Thời tiết Thủ đô có thể chuyển lạnh từ 21/10, sau đó hai ngày, không khí lạnh tiếp tục tăng cường với cường độ mạnh hơn, nhiệt độ Hà Nội giảm sâu tới ngưỡng rét, mức thấp nhất 18-19 độ C.

Theo dự báo, trong khoảng 19-22/10, miền Bắc mưa rào rải rác và dông vài nơi.

Hà Nội sẽ chuyển lạnh trong vài ngày tới (Ảnh: Mạnh Quân).

Trang AccuWeather dự báo ngày 18/10, chất lượng không khí Hà Nội vẫn ở mức có hại với chỉ số chất lượng không khí (AQI) trên 100 (ngưỡng tốt là 0-50).

Với chỉ số chất lượng không khí này, những người nhạy cảm được khuyến cáo tránh hoạt động ngoài trời.

Những ngày gần đây, Hà Nội có nhiều thời điểm đứng top đầu thế giới về chỉ số ô nhiễm không khí.

Dự báo thời tiết ngày 18/10, các vùng trên cả nước:

Hà Nội: Nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C; nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông; trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, có nơi dưới 21 độ C; nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C; nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía Bắc đêm có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía Nam có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, riêng phía Nam cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Tây Nguyên: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C; nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.