Hà Nội: Phạt cụ ông dùng mũ cối đập vào mặt công an 2 triệu đồng

Dân trí Chính quyền phường Nghĩa Đô (Cầu Giấy, Hà Nội) vừa xử phạt cụ ông có hành vi không đeo khẩu trang, chống đối công an số tiền 2 triệu đồng.

Chiều 31/7, trao đổi với PV Dân trí, ông Chử Mạnh Hùng - Chủ tịch UBND phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy (Hà Nội), cho biết, phường đã ra quyết định xử phạt hành chính 2 triệu đồng đối với ông N.V.H. (79 tuổi, ở Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội) về hành vi không đeo khẩu trang ở nơi công cộng.

"Trước mắt chúng tôi đã xử phạt ông H. 2 triệu đồng về hành vi không đeo khẩu trang. Còn về việc ông H. có hành vi chống đối, tấn công cán bộ thì Cơ quan điều tra Công an quận Cầu Giấy đang củng cố hồ sơ, xem xét xử lý", ông Hùng nói thêm.

Cụ ông dùng mũ cối đập vào mặt công an bị phạt 2 triệu đồng.

Trước đó, chiều 30/7, trên mạng xã hội facebook xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh một cụ ông đứng tranh cãi với một cán bộ công an. Cụ thể, cụ ông trong clip không đeo khẩu trang khi ra ngoài đường và được một cán bộ công an nhắc nhở. Tuy nhiên, cụ ông đã không chấp hành yêu cầu của lực lượng chức năng, mà còn dùng chiếc mũ cối đang cầm trên tay để đập thẳng vào mặt vị cán bộ công an.

Ngay sau khi đoạn clip được chia sẻ, nhiều người lên án hành động của cụ ông này. Một số ý kiến cho rằng, cụ ông tuy đã cao tuổi nhưng hành động như vậy là không tuân thủ pháp luật, chống đối lại lực lượng chức năng.

Đại tá Dương Văn Hiếu - Trưởng Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) xác nhận vụ việc trên và cho biết, vụ việc xảy ra vào chiều cùng ngày, tại địa bàn phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy.

Theo Đại tá Hiếu, cụ ông kể trên có dấu hiệu thần kinh không bình thường, ngay sau khi nắm được thông tin sự việc, công an quận đã chỉ đạo lực lượng chức năng tiến hành làm rõ và báo cáo trong thời gian sớm nhất.

Trần Thanh