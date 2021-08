Hà Nội: Người đàn ông lôi cổ áo, đạp công an tại chốt kiểm dịch

Dân trí Lãnh đạo phường Quang Trung (Hà Đông, Hà Nội) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ một đối tượng có hành vi chống đối, hành hung cán bộ công an ngay tại chốt kiểm dịch.

Ngày 25/8, trên mạng xã hội chia sẻ clip một người đàn ông đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, không đeo khẩu trang, có hành vi chống đối, xúc phạm, thậm chí hành hung một cán bộ công an tại chốt kiểm dịch.

Ngay sau khi hình ảnh được đăng tải lên mạng xã hội, rất nhiều người đã bày tỏ sự bất bình đối với hành vi của người đàn ông trên.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Hoàng Văn Tám - Chủ tịch UBND phường Quang Trung (Hà Đông, Hà Nội) cho biết, vụ việc trên xảy ra vào lúc 14h30 cùng ngày tại địa bàn của phường.

"Sau khi xảy ra sự việc, công an phường và lực lượng chức năng đã có mặt để khống chế đối tượng, đưa về trụ sở công an phường xử lý và làm rõ các hành vi vi phạm. Người đàn ông trên sinh sống tại phường Yết Kiêu (Hà Đông, Hà Nội)", ông Tám thông tin.

Đối tượng có hành vi tấn công cán bộ công an tại chốt kiểm dịch.

Thông tin đến PV Dân trí, lãnh đạo Công an phường Quang Trung cho hay, sự việc xảy ra tại chốt kiểm dịch ở tổ dân phố số 2, phường Quang Trung. Cán bộ công an bị hành hung là Đại úy Lê Nam Cường, cán bộ công an của phường Quang Trung.

"Đối tượng này có tên là T., trú tại phường Yết Kiêu. Hiện chúng tôi đã bàn giao vụ việc cho Đội điều tra Tổng hợp, Công an quận Hà Đông thụ lý, giải quyết", vị lãnh đạo Công an phường Quang Trung nói.

Cũng theo vị lãnh đạo này, thời điểm xảy ra sự việc, đối tượng kể trên đã có hành vi lôi cổ áo, đạp rách tay Đại úy Cường. Ngoài ra, đối tượng còn định cầm gạch tấn công anh Cường.

Trao đổi thêm với PV Dân trí, chỉ huy Công an quận Hà Đông cho biết, đối tượng T. có 3 tiền án, một tiền sự. Công an quận Hà Đông đang phối hợp cùng Viện KSND quận củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm hành vi của đối tượng có dấu hiệu của tội chống người thi hành công vụ.

Văn Yên