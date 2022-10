Hà Nội lên phương án bắn pháo hoa Tết Quý Mão ở 31 điểm

Ngày 26/10, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến làm việc với các sở ngành liên quan về kế hoạch triển khai các hoạt động của thành phố dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến tại buổi làm việc (Ảnh: Quang Thái).

Tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị trong việc chuẩn bị và triển khai xây dựng kế hoạch phục vụ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Trong đó, Bộ Tư lệnh Thủ đô được giao xây dựng 2 phương án bắn pháo hoa trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 (2 điểm hoặc 31 điểm).

Công an thành phố có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ các mục tiêu quan trọng, triển khai đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đối với Sở Văn hóa - Thể thao, lãnh đạo Thành ủy Hà Nội giao nhiệm vụ đảm bảo khai thác và phát huy hiệu quả cơ sở vật chất, các thiết chế văn hóa đã được đầu tư, phục vụ tốt nhất nhu cầu vui chơi, giải trí của nhân dân trong dịp Tết.

Ngoài ra, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Sở Tài chính tham mưu trình UBND TP ban hành kế hoạch, hướng dẫn triển khai thực hiện việc tặng quà tới các đối tượng chính sách, người có công, các tổ chức, cá nhân tiêu biểu… dịp Tết Nguyên đán.

Vào dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Hà Nội dự kiến bắn pháo hoa đêm giao thừa tại một điểm; nhưng sau đó lại quyết định không bắn pháo hoa do dịch Covid-19 thời điểm đó còn căng thẳng.