Hà Nội: Ngày đầu triển khai 39 chốt kiểm soát liên ngành tại vùng đỏ

9 chốt trực do UBND quận, huyện quản lý đặt tại vị trí có mật độ giao thông trung bình (chốt loại 2). Đơn vị chủ trì thực hiện Công an quận, huyện, tổng số ca trực 24/24h, chia làm 4 ca, mỗi ca 6 tiếng. Trong đó có 5 cán bộ chiến sĩ Công an quận, huyện; 1 cán bộ Thanh tra giao thông; 1 cán bộ Ban Chỉ huy quân sự huyện; 1 cán bộ y tế và 1 cán bộ chính quyền địa phương.