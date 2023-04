Hà Nội mở cao điểm điều chỉnh số định danh cá nhân bị sai

Ngày 20/4, Công an thành phố Hà Nội tổ chức thông tin, hướng dẫn công dân về cấu trúc số định danh cá nhân để người dân, cơ quan, tổ chức trên địa bàn Thủ đô hiểu về ý nghĩa và cấu trúc của số định danh cá nhân.

Công an Hà Nội đề nghị mỗi công dân đối chiếu thông tin của mình về nơi đăng ký khai sinh, giới tính và năm sinh theo hướng dẫn với số định danh cá nhân trên căn cước công dân đã được cấp.

Nếu phát hiện bị sai cấu trúc số định danh cá nhân hoặc được công an cấp xã, phường thông báo sai thì liên hệ ngay với công an địa phương nơi công dân đăng ký thường trú để lập hồ sơ đề nghị hủy, xác lập lại số định danh cá nhân.

Các trường hợp đề nghị hủy, xác lập lại như sau: Khi công dân được xác định lại giới tính hoặc cải chính năm sinh theo quy định của pháp luật về hộ tịch; công dân có sai sót về nơi đăng ký khai sinh, năm sinh, giới tính do cơ quan công an thu thập, nhập liệu sai thông tin; do công dân cung cấp sai thông tin khi thực hiện thủ tục cấp chứng minh nhân dân 12 số hoặc căn cước công dân; công dân kê khai không chính xác nơi đăng ký khai sinh, năm sinh, giới tính tại Phiếu thu thập thông tin dân cư (DC01) đã thu thập trước đây,…

12 số trên Căn cước công dân chính là số định danh cá nhân của mỗi người (Ảnh: Thế Kha).

Nếu phát hiện sai sót công dân đến công an cấp xã, phường nơi đăng ký thường trú nộp hồ sơ gồm: Bản sao hoặc bản chụp một trong các loại giấy tờ pháp lý như giấy khai sinh, quyết định thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại giới tính…

Đối với người cao tuổi, người mắc bệnh hiểm nghèo, mất năng lực hành vi dân sự thì thay thế bằng một trong các loại giấy tờ như bằng tốt nghiệp, giấy chứng nhận, chứng chỉ, học bạ, hồ sơ học tập,… do cơ quan đào tạo, quản lý giáo dục có thẩm quyền cấp hoặc xác nhận; giấy tờ khác có thông tin về nơi đăng ký khai sinh, giới tính, năm sinh của cá nhân; chứng minh nhân dân 12 số hoặc căn cước công dân đã được cấp (nếu có).

Nếu không xuất trình được những giấy tờ trên công dân phải viết cam đoan, cam kết, chịu trách nhiệm về các thủ tục hành chính, giao dịch liên quan đến số chứng minh nhân dân 12 số hoặc thẻ căn cước công dân đã được cấp (có xác nhận của công an cấp xã, phường).

Đơn đề nghị của công dân về việc hủy, xác lập lại số định danh cá nhân có xác nhận của công an cấp xã, phường đối với trường hợp công dân đã được cấp chứng minh nhân dân 12 số hoặc thẻ căn cước công dân.

Công an Hà Nội không giải quyết hủy, xác lập lại số định danh cá nhân đối với các trường hợp: Nơi đăng ký khai sinh có sự điều chỉnh, thay đổi do chia tách, sáp nhập đơn vị địa giới hành chính cấp tỉnh dẫn đến thông tin nơi đăng ký khai sinh theo số định danh cá nhân đã được cấp khác với thông tin đơn vị hành chính hiện tại.

Trường hợp công dân được giải quyết đăng ký lại khai sinh theo quy định của pháp luật về hộ tịch mà thông tin về nơi đăng ký khai sinh (cấp tỉnh) khác với thông tin nơi đăng ký khai sinh theo số định danh cá nhân đã được cấp và thời điểm đăng ký lại khai sinh sau thời điểm được cấp số định danh cá nhân (sau ngày 1/7/2021).

Công an Hà Nội đề nghị tất cả công dân bị sai cấu trúc số định danh cá nhân trên địa bàn Thủ đô tích cực hưởng ứng, thực hiện sớm việc đề nghị hủy và xác lập lại số định danh cá nhân.