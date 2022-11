Vì sao mất CCCD, xin Thông báo số định danh cá nhân lại không được lên máy bay?

Theo phản ánh của ông N. Tất Đạt, hiện nay trường hợp mất Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân muốn đi máy bay thì phải làm Giấy xác nhận nhân thân theo mẫu của Bộ GTVT.

Tuy nhiên, khi mang mẫu xác nhận nhân thân về công an xã xin dấu thì chỉ được cấp cho Thông báo số định danh cá nhân.

Trong khi đó, an ninh sân bay lại không chấp nhận Thông báo số định danh cá nhân vì Bộ GTVT chưa có văn bản hướng dẫn.

Ông Đạt kiến nghị Bộ Công an và Bộ GTVT thống nhất ra văn bản hướng dẫn sử dụng app VNeID thay thế Căn cước công dân vật lý để thực hiện chuyến bay.

Trả lời:

Trên trang Thông tin Chính phủ, vấn đề này đã được Bộ GTVT trả lời như sau:

Theo quy định tại Thông tư số 13/2019/TT-BGTVT ngày 29/3/2019 của Bộ Giao thông vận tải quy định chi tiết về Chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 28/2020/TT-BGTVT ngày 2/11/2020 và Thông tư số 41/2020/TT-BGTVT ngày 31/12/2020, công dân Việt Nam khi làm thủ tục hàng không cho các chuyến bay trong nước, có thể xuất trình một trong các loại giấy tờ nhân thân sau:

Hộ chiếu hoặc giấy thông hành, thị thực rời; Thẻ thường trú, thẻ tạm trú; Chứng minh nhân dân, Thẻ Căn cước công dân; Giấy chứng minh, chứng nhận của Công an nhân dân; Giấy chứng minh, chứng nhận của Quân đội nhân dân; Thẻ Đại biểu Quốc hội; Thẻ Đảng viên; Thẻ Nhà báo; Giấy phép lái xe ô tô, mô tô; Thẻ của Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia; Thẻ kiểm soát an ninh cảng hàng không, sân bay loại có giá trị sử dụng dài hạn; Thẻ nhận dạng của các Hãng hàng không Việt Nam.

Trong trường hợp không có các giấy tờ nêu trên, có thể dùng giấy xác nhận nhân thân do công an phường, xã nơi thường trú hoặc tạm trú xác nhận để thay thế. Giấy xác nhận nhân thân không có mẫu, chỉ cần có có các thông tin thể hiện các nội dung sau:

- Cơ quan xác nhận, người xác nhận;

- Ngày, tháng, năm xác nhận;

- Họ và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, quê quán, nơi thường trú của người được xác nhận;

- Lý do xác nhận.

Giấy xác nhận nhân thân phải được dán ảnh, đóng dấu giáp lai và chỉ có giá trị trong vòng 30 ngày kể từ ngày xác nhận.

Triển khai quy định nêu trên, Cục Hàng không Việt Nam đã có văn bản trao đổi với Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Cục C06) - Bộ Công an. Cục C06 đã có văn bản hướng dẫn Công an xã, phường, thị trấn thực hiện việc xác nhận theo quy định tại Thông tư số 13/2019/TT-BGTVT.

Thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (Thông báo số định danh cá nhân) có chứa các thông tin về họ và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, quê quán, nơi thường trú của người được xác nhận.

Tuy nhiên tài liệu này không có dán ảnh, đóng dấu giáp lai và không có lý do về việc sử dụng Thông báo số định danh cá nhân. Do đó hành khách chưa thể sử dụng tài liệu này thay thế cho Giấy xác nhận nhân thân.