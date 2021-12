Hà Nội: "Khám bệnh" cầu Chương Dương chờ sửa chữa tổng thể

Dân trí Lực lượng chức năng đang tiến hành kiểm định, đánh giá mức độ xuống cấp các hạng mục hư hỏng của cầu Chương Dương. Sau khi kiểm định xong, đơn vị chức năng sẽ lên phương án sửa chữa tổng thể cầu.

Ngày 5/12, trao đổi với PV Dân trí, bà Đỗ Thị Thanh Thủy - Phó Giám đốc Công ty công trình giao thông Hà Nội (đơn vị quản lý, duy tu cầu Chương Dương) - cho biết, hiện đơn vị đã bàn giao mặt bằng cầu cho đơn vị kiểm định xem xét, đánh giá tình trạng xuống cấp một số hạng mục của cây cầu.

"Công tác duy tu cầu chúng tôi vẫn đang tiến hành làm thường xuyên. Sau khi đơn vị chức năng kiểm định xong toàn bộ hạng mục cầu Chương Dương, họ sẽ ra khuyến cáo và cơ quan quản lý sẽ lên phương án sửa chữa tổng thể cầu Chương Dương. Dự kiến đến hết tháng 12, việc kiểm định hoàn thành" - bà Thủy nói.

Hiện mỗi ngày có tới hơn 95.000 lượt xe qua cầu, gấp hơn 8 lần so với thiết kế cầu Chương Dương. Đơn vị kiểm định đang "khám bệnh" cho cây cầu để lên phương án sửa chữa tổng thể (Ảnh: Trần Thanh).

Cũng theo bà Thủy, hiện cầu có 11 khe co giãn, đã sửa chữa được 8 khe còn lại 3 khe hư hỏng tại trụ T4, T7 và T8A. Từ đầu năm đến nay, đơn vị quản lý cầu đã thực hiện sơn nnútkết cấu thép khoảng 1.200 m2, thảm mặt cầu bằng bê tông Polynesia 1.100 m2, vá ổ gà khoảng 150 m2, sơn kẻ bê tông 650 m2, sửa chữa khe cao su 6 m.

Cầu Chương Dương bắc qua sông Hồng, nối hai quận Hoàn Kiếm và Long Biên, Hà Nội được hoàn thành vào năm 1985. Sau hơn 30 năm, nhiều hạng mục cầu đã bị hư hỏng, xuống cấp, khiến người tham gia giao thông lo lắng.

Theo Công ty Công trình giao thông Hà Nội, trong năm 2021, mỗi ngày có tới hơn 95.000 lượt xe qua cầu, gấp hơn 8 lần so với thiết kế. Để giảm tải và tránh ùn tắc lối lên xuống cầu từ hướng đường Trần Quang Khải và Trần Nhật DDuật,Hà Nội đã xây dựng thêm hệ thống vòng xoay ở phía Nam, song hiện phương án này không còn khả thi vì lượng phương tiện cá nhân qua khu vực này quá lớn.

Khe co giãn cầu bị nứt với độ rộng khoảng 5 cm (Ảnh: Trần Thanh).

Ngày 5/12, theo ghi nhận của PV Dân trí, dọc theo cầu, dễ dàng nhận thấy những hư hỏng, xuống cấp của nhiều hạng mục cầu. Ở hướng từ Long Biên vào trung tâm thành phố Hà Nội, khe co giãn số 7 bị nứt với độ rộng khoảng 5 cm. Tại một số khe co giãn khác có biểu hiện nhô lên hẳn so với mặt đường tạo thành gờ, khiến nhiều người tham gia giao thông gặp khó khăn.

Tại các hành lang lan can cầu hiện cũng bị gỉ sét, bong tróc sơn. Trên mặt cầu, lớp bê tông nhựa bị bong tróc, nứt vỡ ở nhiều nơi.

Người dân sống cạnh khu vực cầu Chương Dương cho biết, khi di chuyển qua cầu nhiều người sẽ cảm thấy mặt cầu bị rung lắc, các gờ tại một số khe co giãn nhô cao, cùng với mặt đường bong tróc... khiến việc đi lại của người dân gặp khó khăn.

Một số hình ảnh PV Dân trí ghi nhận ngày 5/12 tại cầu Chương Dương:

Hiện trạng cầu Chương Dương đang được "khám bệnh" chờ sửa chữa tổng thể

Mặt cầu bị hư hỏng, bong tróc các lớp bê tông nhựa.

Lan can cầu rung lắc mạnh mỗi khi có phương tiện đi qua.

Mặc dù mặt cầu đã được vá nhiều lần song vẫn bị bong tróc.

Các khe giãn cách bị nứt rộng.

Lan can cầu hoen gỉ, bong tróc sơn.

Dự kiến hết tháng 12, cây cầu sẽ được "khám bệnh" xong và chờ lên phương án sửa chữa tổng thể.

Trần Thanh