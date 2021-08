Hà Nội: Hàng loạt xe máy quay đầu bỏ chạy khi gặp chốt kiểm dịch liên ngành

Trao đổi với phóng viên Dân trí, Đại tá Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, các tổ công tác sẽ kiểm soát lưu động, lựa chọn những tuyến đường và khung thời gian phù hợp để tiến hành lập chốt kiểm tra, rà soát người dân ra đường.

"Các trường hợp ra đường không có lý do, không đầy đủ giấy tờ cần thiết sẽ bị xử phạt theo đúng quy định để răn đe và tuyên truyền cho người dân. So với hôm qua, các tổ liên ngành đã kiểm soát chặt chẽ hơn. Trong buổi làm việc sáng nay tại chốt kiểm soát trên đường Phạm Hùng đã có rất nhiều trường hợp ra ngoài không lý do đã bị xử lý theo quy định", Đại tá Nguyễn Hồng Ky chia sẻ thêm.