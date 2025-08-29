Hà Nội chạy tàu điện xuyên đêm, thay đổi lộ trình hàng chục tuyến buýt

Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Hà Nội Metro) cho biết đã triển khai kế hoạch vận hành cho cả 2 tuyến 2A Cát Linh - Hà Đông và tuyến 3.1 Nhổn - ga Hà Nội.

Tàu điện chạy xuyên đêm

Theo đó, trong ngày 29 và 30/8, tàu sẽ được tổ chức chạy kéo dài để tăng cường phục vụ hành khách.

Ngày 29/8, tàu hoạt động liên tục từ 5h30 đến 3h10 ngày 30/8, với tần suất 10 phút/chuyến. Ngày 30/8, tàu chạy từ 4h30 đến 22h, trong đó từ 4h30 đến 7h30 và 11h00 đến 14h tần suất 6 phút/chuyến, các khung giờ còn lại giãn cách 10 phút/chuyến.

Từ 3h10 đến 4h30 ngày 30/8, tàu sẽ tạm dừng kỹ thuật để bảo trì và kiểm tra hệ thống nhằm bảo đảm an toàn vận hành sau đó.

Rất đông người dân chờ đi tàu điện trong những ngày qua (Ảnh: Minh Nhật).

Hà Nội Metro cho biết từ 0h ngày 30/8 đến hết ngày 2/9, hành khách di chuyển tại tất cả các ga trên 2 tuyến metro sẽ được miễn phí vé đi tàu.

Hà Nội Metro đã lắp đặt 15 buồng vệ sinh lưu động bên ngoài ga Cát Linh (4 buồng tại Ngõ 167 Hào Nam). Đồng thời, bên ngoài ga Cầu Giấy cũng được bố trí thêm 4 buồng vệ sinh giúp hành khách có thể chủ động vệ sinh cá nhân trước khi lên tàu.

Hà Nội Metro khuyến nghị hành khách tuân thủ hướng dẫn của nhân viên nhà ga, đặc biệt là quá trình xếp hàng tại quầy bán vé, xếp hàng lên ke ga và lên tàu, tuyệt đối không chen lấn, xô đẩy gây mất an toàn cho bản thân và người xung quanh.

Hành khách nên ăn uống đầy đủ, chuẩn bị nước uống và đồ ăn nhẹ, đặc biệt trong giờ cao điểm khi lượng khách đông và có thể phải xếp hàng trong thời gian dài.

Hành khách cần chú ý bảo vệ tư trang cá nhân, tránh để thất lạc hoặc bị lợi dụng sơ hở.

Đối với việc vệ sinh cá nhân, Hà Nội Metro khuyến nghị hành khách nên ưu tiên sử dụng nhà vệ sinh bên trong nhà ga trước khi ra khỏi cổng soát vé. Sau khi đã ra ngoài thì sẽ không thể quay lại khu vực trong ga.

Người dân nên theo dõi thường xuyên fanpage chính thức của Hà Nội Metro để nắm bắt tình hình tại các nhà ga và lựa chọn thời gian đi tàu hợp lý đặc biệt là các khung thời gian trước, trong và sau khi diễn ra sự kiện.

18 tuyến buýt dừng hoạt động, điều chỉnh lộ trình 91 tuyến buýt

Đối với vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt, Hà Nội sẽ dừng hoạt động 18 tuyến buýt gồm tuyến số 24, 23, 31, 38, City tour 01, 34, 55, 41, 146, City tour 03, 159, 144, E05, E07, E08, 43TC, E11, City tour 02 kể từ thời điểm phân luồng giao thông.

Dự kiến sẽ có rất đông người dân xem buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành vào sáng 30/8 (Ảnh: Hoàng Việt).

Trong thời gian phân luồng giao thông, cơ quan chức năng điều chỉnh lộ trình đối với 12 tuyến (tuyến số 16, 01, 03A, 30, 33, 27, 51, 42, 161, E02, E03, 48, 23TC); điều chỉnh quay đầu đối với 39 tuyến (tuyến BRT01, 11, 12, 28, 17, 36, 54, 02, 04, 13, 22A, 26, 32, 40, 50, 52, 90, 98, 99, 100, 107, 86, 08A, 08B, 09A, 09B, 19, 25, 35A, 49, 58, 60A, 65, 143, 142, E09, 43, 47A, 69).

39 tuyến buýt được điều chỉnh dịch vụ để phục vụ buổi tổng duyệt và lễ kỷ niệm chính thức. Trong đó, 4 tuyến điều chỉnh dịch vụ từ thời điểm phân luồng giao thông (tuyến số 35A, 25, 50, 26).

35 tuyến điều chỉnh dịch vụ và kéo dài thời gian hoạt động (đóng bến muộn và mở bến sớm gồm tuyến số BRT01, 01, 02, 32, 90, 105, 107, 62, 66, 89, 91, 102, 114, 117, 124, 58, E02, E09, 72, 123, 28, 29, 20A, 20B, 22A, 92, 08A, 08B, 21A, 49, 60B, 157, 163, E03, 43) để vận chuyển hành khách kết nối với các ga đường sắt đô thị, trung chuyển vào trung tâm thành phố.

Về phương án kết nối, giải tỏa các ga đường sắt đô thị và điểm trung chuyển Long Biên (từ 11h đến 15h các ngày 30-8 và 2-9), cơ quan chức năng tổ chức 8 tuyến xe buýt (02, 99, 142, 08B, E02, E09, 35A, BRT01) tiếp cận giải tỏa hành khách tại ga Cát Linh với 83 phương tiện, tần suất 5-8 phút/lượt.

Tại ga Cầu Giấy (điểm trung chuyển Cầu Giấy), cơ quan chức năng tổ chức 14 tuyến xe buýt (143, 58, 13, 161, 09B, 90, 25, 32, 28, 49, 09A, 07, 96, 105) tiếp cận giải tỏa hành khách, với 130 phương tiện, tần suất 3-5 phút/lượt.

Điểm trung chuyển Long Biên có 9 tuyến xe buýt (69, 47A, 43, 65, 54, 100, 98, 17, 11) tiếp cận giải tỏa hành khách với 88 phương tiện, tần suất 5-7 phút/lượt.

Sáng 2/9, Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh sẽ diễn ra tại Quảng trường Ba Đình và một số tuyến phố trung tâm từ 6h30. Ban Tổ chức sẽ tổng duyệt vào 6h30 ngày 30/8.