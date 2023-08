Gọi điện 4 lần vẫn không được báo cáo vụ sập nhà chết người

Nước lũ trên suối Ngòi Đum (Lào Cai) trưa ngày 7/8 (Ảnh: Phạm Ngọc Triển).

Theo báo cáo nhanh tình hình thiệt hại do mưa lớn gây ra trên địa bàn tỉnh Lào Cai ngày 7/8 (thời điểm đến 17h ngày 7/8) của Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Lào Cai, cơ quan này đã chủ động gọi điện 4 lần từ đầu giờ sáng đến 14h40 nhưng Phòng NN&PTNT huyện Bảo Thắng vẫn không báo nội dung liên quan đến vụ sập nhà, chết người.

Tới 16h5 cùng ngày, Văn phòng mới nhận được báo cáo trên Zalo.

Theo báo cáo, sự chậm trễ này đã gây ảnh hưởng lớn đến việc cập nhật thông tin và báo cáo của cơ quan Thường trực PCTT tỉnh Lào Cai.

Văn phòng Thường trực đề nghị Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Lào Cai yêu cầu UBND huyện Bảo Thắng phê bình Phòng NN&PTNT trong việc báo cáo tình hình thiệt hại thiên tai.

Theo Văn phòng Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Lào Cai, do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao, đêm 6/8, sáng ngày 7/8, trên địa bàn tỉnh có mưa to đến rất to. Mưa lũ lớn ngày 7/8 đã làm thiệt hại cho tỉnh Lào Cai khoảng 5 tỷ đồng. Một cháu bé tử vong do sập nhà, một phụ nữ mất tích do trượt chân xuống suối nước lũ.

Tại gia đình ông Vàng Xành Chòi ở xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng, tình trạng sạt lở đất sau nhà đã làm nhà ông sập đổ hoàn toàn. Một con nhỏ của ông là cháu Vàng Thanh Bảo (5 tuổi) tử vong tại chỗ.

Hiện gia đình ông Vàng Xành Chòi được bố trí ở tạm tại nhà văn hóa thôn. 5 hộ có nguy cơ cao ở cùng thôn Nậm Trà cũng được di dời tới nơi an toàn.