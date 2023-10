Gió mùa tràn về, miền Bắc chuyển lạnh

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết ngày 21/10, không khí lạnh ảnh hưởng đến khắp các địa phương thuộc Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 2-3, vùng ven biển mạnh cấp 4-5, giật cấp 6-7.

Hôm nay, Hà Nội và các tỉnh, thành phố đồng bằng Bắc Bộ chuyển lạnh lúc sáng sớm với nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ C. Vùng núi phía bắc có nơi chuyển rét khi mức nhiệt xuống ngưỡng 19 độ C. So với một ngày trước, khu vực giảm khoảng 5 độ C.

Trên vịnh Bắc Bộ (bao gồm đảo Bạch Long Vĩ) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8. Sóng cao 1,5-3m, biển động.

Ngày 22/10, nền nhiệt tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục giảm khiến trời chuyển rét về đêm và sáng sớm, ban ngày trời lạnh. Mức nhiệt tại đồng bằng thấp nhất 19-22 độ C, vùng núi Bắc Bộ phổ biến 16-19 độ C. Khu vực núi cao có nơi dưới 14 độ C, rét đậm về đêm.

Trong khi đó, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ khả năng xuất hiện mưa dông về chiều tối và tối.

Trên biển, khu vực phía bắc của bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 9. Sóng cao 2-4m, biển động mạnh. Toàn bộ tàu thuyền, khu neo đậu, khu nuôi trồng thủy sản, đê kè biển trên khu vực này đều chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.

Miền Bắc chuyển lạnh trong ngày 21/10, nhiều nơi ở vùng núi chuyển rét về đêm và sáng sớm khi nhiệt độ thấp dưới 19 độ C (Ảnh: Thành Đông).

Về diễn biến áp thấp nhiệt đới, cơ quan khí tượng cho biết hình thái này đã suy yếu thành vùng áp thấp trên đất liền phía tây bắc của đảo Hải Nam (Trung Quốc) và tan dần.

Trong vòng một tháng tới (21/10-20/11), Biển Đông khả năng hứng thêm 1-2 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới, có thể ảnh hưởng đến đất liền nước ta. Giai đoạn này, tổng lượng mưa trên khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An phổ biến cao hơn 20-30% so với trung bình nhiều năm.

Cùng với đó, không khí lạnh có xu hướng hoạt động gia tăng dần về tần suất và cường độ. Ngoài ra, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn có nhiều ngày mưa rào và dông.

Những tháng cuối năm, bão, áp thấp nhiệt đới hoặc không khí lạnh khả năng gây ra gió mạnh, sóng lớn ảnh hưởng đến các hoạt động trên các vùng biển, gây ảnh hưởng đến các hoạt động hàng hải và đánh bắt hải sản trên biển của ngư dân.

Chuyên gia cũng cho biết miền Trung đã bước vào thời kỳ mưa lũ chính vụ. Do vậy, người dân cần đề phòng nguy cơ cao lũ quét và sạt lở đất đá trên khu vực.