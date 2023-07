Ngày 25/7, một nguồn tin cho biết, Thanh tra Công an tỉnh Đắk Lắk vừa có văn bản thông báo kết luận nội dung tố cáo của ông N.Đ.T. (giáo viên trường THPT Chu Văn An, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) đối với Thượng tá N.Đ.H. (Phó trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03) Công an tỉnh Đắk Lắk).

Giáo viên trường THPT Chu Văn An đã làm đơn tố nội dung văn bản của Phòng PA03 có tính quy chụp (Ảnh: Trương Nguyễn).

Trong thông báo nêu rõ, Giám đốc Công an tỉnh đã kết luận nội dung tố cáo của ông T. về việc Thượng tá H. ký công văn số 1150 ngày 7/12/2022 với nội dung "Đề nghị chấn chỉnh tình trạng mâu thuẫn, mất đoàn kết trong nội bộ trường THPT Chu Văn An".

Ông T. tố cáo công văn trên có dấu hiệu quy chụp, gán ghép một số nội dung cho ông. Công an tỉnh kết luận nội dung ông T. tố cáo là đúng.

Giám đốc Công an tỉnh đã giao Phòng PA03 tham mưu lãnh đạo Công an tỉnh có Văn bản gửi Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk để thu hồi công văn số 1150. Đồng thời, làm việc, trao đổi với Phòng Tổ chức cán bộ, Chính trị, tư tưởng thuộc Sở GD&ĐT để đảm bảo quyền lợi cho ông T. theo quy định.

Giao Phòng Tổ chức cán bộ, Công an tỉnh Đắk Lắk tham mưu tổ chức kiểm điểm đối với những sai phạm của lãnh đạo, Chỉ huy Phòng PA03 đề xuất xử lý kỷ luật theo quy định của Bộ Công an.

Như Dân trí phản ánh, trước đó, Phòng PA03, Công an tỉnh Đắk Lắk có văn bản đề nghị Sở GD&ĐT chỉ đạo các phòng chức năng, Ban Giám hiệu trường THPT Chu Văn An có biện pháp chấn chỉnh kịp thời, để không xảy ra tình trạng mất đoàn kết trong nội bộ, ảnh hưởng danh dự nhà giáo, tác động xấu đến học sinh, phụ huynh, gây mất an ninh tại địa bàn.

Văn bản nêu rõ, cơ quan công an xác định 4 giáo viên của trường THPT Chu Văn An đã dùng các từ ngữ, hình ảnh phản cảm, không phù hợp đạo đức nhà giáo để đăng tải, bình luận trên mạng xã hội. Trong số 4 giáo viên này có ông T.

Sau khi tiếp nhận văn bản, ông T. phản ứng, cho rằng nội dung trong văn bản không đúng và sau đó đã làm đơn tố cáo gửi cơ quan chức năng.