Giáo dục là lĩnh vực quan trọng nhất trong quan hệ Việt Nam - New Zealand

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Thủ tướng New Zealand

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh và tin tưởng chuyến thăm chính thức Việt Nam (từ ngày 14-17/11) đầu tiên của bà Jacinda Ardern trên cương vị Thủ tướng New Zealand sẽ góp phần quan trọng vào thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và New Zealand.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng New Zealand (Ảnh: Hữu Nghị).

Nhắc lại những ấn tượng tốt đẹp về đất nước, con người New Zealand trong chuyến thăm chính thức New Zealand tháng 3/2018 trên cương vị Thủ tướng Chính phủ Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng New Zealand đang phục hồi tích cực sau đại dịch, ngày càng khẳng định vai trò, vị thế ở khu vực và thế giới.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước chân thành cảm ơn New Zealand đã hỗ trợ vaccine và tài chính cũng như tiếp tục cung cấp viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam, giúp Việt Nam phục hồi sau đại dịch.

Thủ tướng Jacinda Ardern bày tỏ vui mừng thăm chính thức Việt Nam; nhắc lại những ấn tượng tốt đẹp khi lần đầu tiên tham dự Hội nghị Cấp cao APEC tại Đà Nẵng năm 2017 dưới sự chủ trì của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trong vai trò Thủ tướng Chính phủ Việt Nam; bày tỏ vui mừng về quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược vào năm 2020; khẳng định New Zealand luôn coi trọng việc củng cố và phát triển quan hệ với Việt Nam, một Đối tác Chiến lược của New Zealand trong ASEAN và khu vực.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Thủ tướng New Zealand (Ảnh: Hữu Nghị).

Đánh giá cao về kết quả hội đàm tốt đẹp giữa Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Jacinda Ardern, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Thủ tướng Jacinda Ardern quan tâm thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trong tình hình mới, phù hợp với nhu cầu, quan tâm của mỗi bên, nhất là trao đổi đoàn và triển khai các cơ chế song phương, đẩy mạnh triển khai Chương trình Hành động Đối tác Chiến lược giai đoạn 2021-2024, tăng cường hợp tác giáo dục-đào tạo, hợp tác địa phương và giao lưu nhân dân, sớm mở lại đường bay thẳng theo mùa, hỗ trợ nhau nâng cao chất lượng nông sản để xuất khẩu...

Thủ tướng Jacinda Ardern khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với Chính phủ, các cơ quan liên quan của Việt Nam để đưa quan Đối tác Chiến lược hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả. Thủ tướng New Zealand cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam cải thiện chất lượng một số loại hoa quả để tiếp cận thị trường quốc tế.

Thủ tướng New Zealand đánh giá giáo dục là lĩnh vực quan trọng nhất trong quan hệ hai nước, cho biết từ quốc gia đứng thứ 7 về số lượng sinh viên sang du học tại New Zealand năm 2018, hiện nay Việt Nam đã vươn lên vị trí thứ 4; nhất trí thúc đẩy hợp tác giao thông vận tải, coi đây là yếu tố quyết định đối với phát triển du lịch và giao thương; nhất trí bên cạnh các lĩnh vực truyền thống, sẽ chú trọng mở rộng sang các lĩnh vực tiềm năng khác như thương mại số, kinh tế số…

Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, Thủ tướng Jacinda Ardern nhấn mạnh cùng là quốc gia yêu chuộng hòa bình, New Zealand đề cao việc giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông trên cơ sở đối thoại, các biện pháp hòa bình, tôn trọng luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật biển 1982, ứng phó với biến đổi khí hậu là lĩnh vực Việt Nam có thế mạnh và có nhiều cam kết.

New Zealand chính thức công nhận mở cửa thị trường đối với chanh và bưởi của Việt Nam

Cũng trong chiều nay, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh gần hai năm qua việc trao đổi đoàn cấp cao giữa hai nước không thực hiện được do tác động nặng nề của dịch Covid-19.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Thủ tướng New Zealand (Ảnh: Hữu Nghị).

Chủ tịch Quốc hội đã chia sẻ về chức năng, nhiệm vụ của Quốc hội Việt Nam, thông tin Quốc hội Việt Nam đồng hành, chủ động, tích cực và giám sát có hiệu quả các hoạt động của Chính phủ, góp phần rất quan trọng vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng trong năm 2022 cũng như góp phần quan trọng trong kiểm soát dịch Covid-19.

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng hợp tác song phương và đa phương giữa hai Quốc hội trong thời gian qua phát triển tốt đẹp. Quốc hội Việt Nam khóa XV đã thành lập Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - New Zealand. Quốc hội New Zealand cũng đã thành lập Nhóm Nghị sĩ hữu nghị khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ (Ảnh: Hữu Nghị)

Chủ tịch Quốc hội cũng trao đổi về việc hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn, chú trọng hợp tác giữa các Ủy ban chuyên môn, Nhóm nghị sĩ hữu nghị hai nước nhằm chia sẻ thông tin và kinh nghiệm hoạt động nghị viện. Các cơ quan của Quốc hội hai nước cần thúc đẩy giao lưu, trao đổi chuyên môn, tiến tới ký Thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội hai nước.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, đẩy mạnh triển khai các văn kiện đã ký kết, Quốc hội Việt Nam sẽ phối hợp giám sát việc triển khai các văn kiện này, bao gồm cả Chương trình Hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - New Zealand giai đoạn 2021 - 2024 và hai thỏa thuận vừa được ký trong chuyến thăm của Thủ tướng New Zealand.

Hai bên chụp ảnh lưu niệm tại Nhà Quốc hội (Ảnh: Hữu Nghị)

Cùng với tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực an ninh- quốc phòng, kinh tế - thương mại - đầu tư, nông nghiệp... xứng tầm với quan hệ Đối tác Chiến lược giữa hai nước trong tình hình mới, hai bên tăng cường hợp tác sang các lĩnh vực mới như chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi số, có nhu cầu, tiềm năng, nhất là khi Việt Nam đã đưa ra cam kết đưa phát thải ròng về "0" vào năm 2050. Quốc hội Việt Nam đang lồng ghép các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) của Liên hợp quốc vào năm 2030 vào các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội; đồng thời nghiên cứu thúc đẩy hợp tác về công nghệ, tăng trưởng xanh hỗ trợ cho các chương trình chuyển đổi số, chuyển đổi năng lượng.

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern (Ảnh: Hữu Nghị).

Thủ tướng Jacinda Ardern cho biết, chuyến thăm Việt Nam lần này, New Zealand chính thức công nhận mở cửa thị trường đối với chanh và bưởi của Việt Nam; đồng thời nhất trí tiếp tục tạo thuận lợi cho các mặt hàng nông sản Việt Nam tiếp cận thị trường New Zealand trong thời gian tới.

Thủ tướng Jacinda Ardern nhấn mạnh, cùng với nông nghiệp thì công nghệ tài chính, hợp tác tài chính, dịch vụ là những lĩnh vực quan trọng; việc đảm bảo thông quan hàng hóa nếu áp dụng kỹ thuật số sẽ tăng cường xuất nhập khẩu giữa hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Thủ tướng New Zealand (Ảnh: Hữu Nghị).

Tại hội kiến, trao đổi các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, hai nhà lãnh đạo cho rằng, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp và khó lường, việc Việt Nam và New Zealand tăng cường hợp tác không chỉ vì lợi ích của nhân dân hai nước chúng ta mà còn đóng góp hữu hiệu cho việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực; cùng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thúc đẩy đối thoại, tăng cường lòng tin, giải quyết các tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế.