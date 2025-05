Bí thư Huyện ủy Bắc Quang làm Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang

Sáng 16/5, Công an tỉnh Hà Giang tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh Hà Giang đã thông báo quyết định về việc tiếp nhận cán bộ đối với ông Lục Thế Hưng, Bí thư Huyện ủy Bắc Quang, để giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang và phong hàm đại tá.

Quang cảnh buổi lễ (Ảnh: Công an tỉnh Hà Giang).

Trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Hưng, Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang Nguyễn Đức Thuận khẳng định đây là sự quan tâm, tín nhiệm của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và cấp ủy, chính quyền địa phương đối với lực lượng Công an tỉnh Hà Giang nói chung và Đại tá Lục Thế Hưng nói riêng.

Tân Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang, Đại tá Lục Thế Hưng (Ảnh: Công an tỉnh Hà Giang).

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Lục Thế Hưng bày tỏ vinh dự, vui mừng khi được quay trở lại công tác và cống hiến trong lực lượng CAND.

Tân Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang mong muốn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện của lãnh đạo Bộ Công an, cấp ủy, chính quyền địa phương, tập thể lãnh đạo công an tỉnh, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.