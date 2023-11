Giám đốc công an đáp gì khi nhà hàng than khó khăn vì kiểm tra nồng độ cồn?

Chia sẻ tại buổi cà phê sáng lần đầu tiên với Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu ngày 6/11, nhiều doanh nghiệp chia sẻ những vướng mắc, khó khăn trong hoạt động đầu tư kinh doanh.

Trong đó, doanh nghiệp lĩnh vực du lịch, ẩm thực, nhà hàng phản ánh tình hình kinh doanh ế ẩm.

Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều chủ trì buổi gặp cà phê sáng lần đầu tiên với doanh nghiệp (Ảnh: HH).

Ông Nguyễn Chí Luận, Chủ tịch Công ty cổ phần du lịch sinh thái Hồ Nam, cho rằng sau 2 năm dịch bệnh Covid-19, việc cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra nồng độ cồn khiến doanh số công ty giảm nghiêm trọng.

"Trước đây một ngày doanh số cả trăm triệu đồng nhưng giờ chỉ còn mười mấy triệu đồng, không đủ cân đối điện, nước, còn lương nhân viên", ông Luận trải lòng.

Theo chủ doanh nghiệp này, việc kiểm tra nồng độ cồn buộc phải chấp hành. Ngay cả công ty của ông cũng cố gắng bố trí xe đưa rước khách nhưng tập quán địa phương có nhiều người chỉ muốn đi xe nhà.

"Nếu được, đề nghị cơ quan thẩm quyền xem xét có thể 22h hãy ra quân kiểm tra độ cồn, giờ đó ai vi phạm thì chịu", ông Luận đề xuất.

Chia sẻ với doanh nghiệp, Đại tá Hồ Việt Triều, Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu, nhấn mạnh nhiệm vụ của lực lượng công an do Bộ Công an chỉ đạo và thực hiện theo các quy định của Trung ương, trong đó có vấn đề kiểm tra nồng độ cồn.

"Từ khi Nghị định 100 ra đời đến nay tình hình tai nạn giao thông cả nước nói chung, Bạc Liêu nói riêng giảm rất nhiều", Đại tá Triều nói.

Đại tá Hồ Việt Triều, Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu (Ảnh: HH).

Theo Đại tá Triều, có thể thấy việc này đã đi vào cuộc sống, được tuyên truyền đến từng người dân. Với những chỉ đạo của Trung ương thời gian qua cho thấy hiệu quả tốt và lực lượng công an tỉnh không thể làm khác.

"Rất mong lực lượng các cấp, các đơn vị kinh doanh cùng đồng hành", Đại tá Triều chia sẻ.

Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu cũng cho rằng, lĩnh vực này còn liên quan đến Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia, với mục đích bảo vệ cho bản thân trong thói quen giữ gìn sức khỏe và bảo đảm an toàn cho tất cả mọi người khi tham gia giao thông.

Chia sẻ thêm về việc này, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều đề nghị lực lượng công an tỉnh tiếp tục xác định rõ nguyên nhân các vụ tai nạn giao thông để xử lý quyết liệt hơn.

Ông cũng đề nghị lực lượng công an có những phương thức kiểm tra phù hợp vừa thực hiện theo quy định pháp luật, cũng vừa tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh làm ăn, phát triển đời sống, kinh tế, xã hội.