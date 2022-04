Giám đốc Công an Đắk Nông: Xử nghiêm vụ dọa "xin cánh tay" phóng viên

Chiều 8/4, Đại tá Bùi Quang Thanh - Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông đã chỉ đạo khẩn trương thụ lý nguồn tin tố giác tội phạm liên quan đến vụ việc một phóng viên bị đe dọa "xin cánh tay" trong quá trình tác nghiệp.

Theo Công an tỉnh Đắk Nông, đây là sự việc nghiêm trọng, ảnh hưởng đến an nguy của phóng viên và người tác nghiệp báo chí. Quan điểm của Giám đốc Công an tỉnh là yêu cầu xử lý ngay để ngăn chặn hành vi vi phạm.

Hiện trạng vụ việc xây dựng công trình trái phép ngay thác cá sấu (Ảnh: T.T).

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, ngày 8/4, ông Nguyễn T.Đ. (phóng viên một tờ báo có trụ sở tại TPHCM, thường trú tại Đắk Nông) đã làm đơn trình báo Công an tỉnh và Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Nông về việc có người gọi điện đe dọa "xin cánh tay".

Vụ việc xảy ra trong quá trình ông Đ. tìm hiểu thông tin phản ánh và chính quyền địa phương đã ghi nhận việc xây dựng công trình trái phép tại thác cá sấu (TP Gia Nghĩa) trong ngày 5/4. Đến tối cùng ngày, ông Đ. bị một người xưng tên Trọng, gọi điện đe dọa.

Đặc biệt, khi lực lượng chức năng tới kiểm tra, lập biên bản, ông Trọng (người gọi điện đe dọa phóng viên, có 4ha đất gần đó) còn tấn công một cán bộ địa chính.

Thời điểm năm 2021, thác cá sấu đã có dấu hiệu bị xâm hại khi xuất hiện tình trạng san ủi lấy mặt bằng.

Thác nước cá sấu là một địa điểm nổi tiếng với vẻ đẹp tự nhiên, nằm ngay trung tâm TP Gia Nghĩa, trên suối Đắk Nông, chảy qua địa phận hai phường Nghĩa Trung và Nghĩa Tân.

Trước đó, Dân trí cũng đã nhiều lần phản ánh. Dù đã bị xử phạt, yêu cầu dừng thi công và khôi phục hiện trạng, tuy nhiên vẫn tái diễn tình trạng san ủi, xây dựng các công trình kiên cố, trái phép tại khu vực thác nước tự nhiên này.