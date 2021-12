Giám đốc CDC Long An: "Tôi không nhận hoa hồng khi mua kit test của Việt Á"

Dân trí Giám đốc CDC Long An xác nhận đã mua 10.000 bộ kit test RT-PCR của Việt Á với giá hơn 4 tỷ đồng dựa theo giá tham khảo của Bộ Y tế, không nâng giá, không nhận "hoa hồng".

Tham khảo giá trên cổng thông tin của Bộ Y tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày 21/12, trao đổi với PV Dân trí, bác sĩ Huỳnh Hữu Dũng - Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Long An (CDC Long An) - cho biết: "Vào tháng 6, tháng 7, CDC Long An có mua 2 gói kit test RT-PCR của công ty CP công nghệ Việt Á, số lượng 10.000 bộ với mức giá hơn 4 tỷ đồng, 470.000 đồng/kit. Nguyên nhân vì kit test của Việt Á phù hợp với hệ thống máy xét nghiệm CDC Long An đã lắp đặt hồi tháng 5".

CDC Long An khẳng định mua 10.000 kit test PCR của Việt Á nhưng không có tiêu cực khi mua.

Giám đốc CDC khẳng định, việc mua bán 2 đợt kit test của Việt Á đều đúng quy định, quy trình mà UBND tỉnh Long An đưa ra. Không riêng CDC, các đơn vị khác ở Long An khi mua kit test thông qua hình thức chỉ định thầu đều phải tuân theo quy trình chặt chẽ.

"Khi tình hình dịch phức tạp, chúng tôi tìm hiểu thấy kit test của Công ty Việt Á cung cấp phù hợp nên làm đề xuất gửi Sở Y tế. Sở Y tế thẩm định hồ sơ gửi Sở Tài chính, Sở Tài chính thẩm định xong gửi báo cáo UBND tỉnh, UBND tỉnh sau đó mới ra quyết định rồi chúng tôi mới thỏa thuận mua. Giá mua, tôi tham khảo trên cổng thông tin của Bộ Y tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, so sánh giá giữa Việt Á và các đơn vị khác" - ông Dũng thông tin thêm.

Về thông tin một số địa phương xảy ra tiêu cực khi mua kit test của Việt Á, Giám đốc CDC Long An khẳng định: "Tôi mua vô tư theo giá từ cổng thông tin của Bộ Y tế, không đề cập đến vấn đề hoa hồng khi mua, bên công ty Việt Á cũng không đề cập đến vấn đề hoa hồng khi bán cho chúng tôi".

Cũng theo ông Dũng, sau khi mua 2 đợt thì CDC Long An ngừng mua kit test của Việt Á do các mạnh thường quân tặng tỉnh Long An số lượng lớn kit test. Đến nay, trong kho của CDC Long An vẫn còn một triệu kit test do các mạnh thường quân tặng, chưa sử dụng.

Ông Phạm Duy Tuyến - Giám đốc CDC Hải Dương (trái) và ông Phan Quốc Việt - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Việt Á (Ảnh Nguyễn Dương).

Thông tin thêm về vấn đề trên, bác sĩ Huỳnh Minh Phúc - Giám đốc Sở Y tế Long An - cho biết: "Sở đã có văn bản yêu cầu các đơn vị mua kit test của Việt Á báo cáo và gửi đến UBND tỉnh Long An. Hiện, hồ sơ vụ việc sẽ do cơ quan chức năng rà soát. Ban Tuyên giáo và Sở Thông tin truyền thông tỉnh sẽ sớm có thông tin liên quan đến việc mua kit test của Việt Á".

Về thông tin cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của lãnh đạo Công ty Việt Á tại Long An, lãnh đạo Công an tỉnh Long An cho hay: "Công an tỉnh chưa được phân công, ủy thác để điều tra vụ việc liên quan đến việc mua kit test của công ty Việt Á nên chúng tôi chưa rõ về việc khám xét bao nhiêu người liên quan. Công tác điều tra chúng tôi cũng không được tham gia. Hiện, công an tỉnh chưa vào cuộc".

Lãnh đạo Đà Nẵng khẳng định việc mua kit test của Việt Á đúng quy định

Thông tin được Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Ngô Thị Kim Yến chia sẻ tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thành phố chiều tối 20/12.

Theo bà Yến, 2 ngày qua, thông tin mua kit test xét nghiệm virus SARS-CoV-2 của Công ty Việt Á đã ảnh hưởng lớn đến nhiều địa phương; ảnh hưởng tâm tư, tình cảm của các cán bộ, nhân viên Trung tâm Kiểm soát bệnh tật các tỉnh, thành phố.

Tuy nhiên, bà Yến khẳng định Đà Nẵng đã thực hiện việc mua sắm theo đúng quy định của luật đấu thầu.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng khẳng định Đà Nẵng thực hiện việc mua sắm theo đúng quy định của luật đấu thầu (Ảnh: Khánh Hồng).

"Vào tháng 8, khi thành phố tổ chức xét nghiệm trên diện rộng, liên tục, với cường độ lớn. Tuy nhiên các thủ tục mua sắm CDC đã thực hiện đủ các quy định trên cơ sở tham mưu cho Sở Y tế và Sở có một hội đồng mua sắm để thực hiện đầy đủ các nội dung", Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng thông tin.

Trước đó, chiều 20/12, Sở Y tế TP Đà Nẵng đã có báo cáo việc mua sắm sinh phẩm xét nghiệm phát hiện virus SARS-CoV-2 liên quan đến Công ty Việt Á.

Theo Sở Y tế TP Đà Nẵng, tại thời điểm tháng 5, trước yêu cầu cấp bách về xét nghiệm và để đảm bảo kịp thời cung cấp sinh phẩm xét nghiệm, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Đà Nẵng có đề xuất mua sắm 70.000 test sinh phẩm xét nghiệm LightPower iVASARS-CoV-2 1stRT-rPCR Kit, hãng sản xuất Việt Á Việt Nam với đơn giá dự toán 509.250 đồng/test.

Cơ sở xây dựng giá dự toán của mặt hàng sinh phẩm xét nghiệm LightPower iVASARS-CoV-2 1stRT- PCR Kit gồm 3 báo giá thị trường, các quyết định trúng thầu trước đó được công khai tại cổng thông tin của Bộ Y tế theo quy định.

Từ ngày 2/7, Bộ Y tế cập nhật giá bán công khai sinh phẩm này tại Công văn số 5288/BYT-TB-CT ngày là 470.000 đồng/test cho đơn hàng dưới 500.000 test, 367.500 đồng/test với đơn hàng từ 500.000 đến dưới 1.000.000 test.

Theo đó, trên cơ sở đề xuất của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố, Sở Y tế đã phối hợp với các cơ quan có liên quan trình UBND thành phố phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 3 gói thầu, với tổng số lượng mua sắm 200.000 test, đơn giá 367.500 đồng.

Sở Y tế TP Đà Nẵng thông tin thêm: "Liên quan đến việc thực hiện thủ tục mua sắm, Hội đồng thẩm định Sở Y tế thực hiện thẩm định hồ sơ; xin ý kiến Hội đồng mua sắm vật tư phòng, chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng (gồm các thành viên: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Công an thành phố) và lấy ý kiến Sở Tài chính về giá dự toán mua sắm; tổng hợp, xây dựng báo cáo trình UBND phê duyệt mua sắm và kế hoạch lựa chọn nhà thầu".

Xuân Hinh - Khánh Hồng