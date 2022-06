Giải cứu 2 du khách nước ngoài trong vụ cháy khách sạn trên phố cổ

Trưa 17/6, trao đổi với PV Dân trí, lãnh đạo Đội Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết, vụ cháy xảy ra vào khoảng 11h22 tại nhà hàng tầng 10 của khách sạn Shining Central tại phường Lý Thái Tổ.

Lực lượng chức năng dùng xe thang để chuẩn bị giải cứu 2 du khách mắc kẹt trong khách sạn (Ảnh: Văn Yên).

"Sau khi nhận tin báo, Đội Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, Công an quận Hoàn Kiếm xuất một xe chỉ huy, 2 xe chữa cháy, một xe thang cùng 20 cán bộ chiến sỹ, Công an quận Ba Đình chi viện 2 xe chữa cháy tới hiện trường. Rất may vụ việc không gây thiệt hại về người", vị lãnh đạo nói.

Du khách nước ngoài được giải cứu khỏi vụ cháy (Ảnh: Văn Yên).

Cũng theo lãnh đạo Đội Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, Công an quận Hoàn Kiếm, thời điểm xảy ra sự việc, lực lượng chức năng đã phải dùng xe thang để giải cứu 2 du khách nước ngoài khỏi hiện trường vụ cháy.

Khu vực nhà hàng tại tầng 10 của khách sạn Shining Central - nơi xảy ra vụ hỏa hoạn (Ảnh: Văn Yên).

Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) phối hợp với cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.