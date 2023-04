Giải cứu 2 cụ già mắc kẹt trong đám cháy cửa hàng thuốc tây ở TPHCM

Thông tin ban đầu, khoảng 18h40 ngày 30/4, tại căn nhà ở kết hợp kinh doanh thuốc tây trên đường An Bình, phường 7, quận 5, TPHCM bất ngờ bốc cháy.

Lực lượng chức năng triển khai chữa cháy giải cứu hai vợ chồng (Ảnh: PC07).

Lúc này, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, khói đen bốc lên cao, một số người dân phát hiện sự việc tìm cách dập lửa đồng thời gọi báo lực lượng chức năng. Thời điểm xảy ra vụ cháy, trong căn nhà này có hai vợ chồng đều là người lớn tuổi.

Nhận tin báo, lực lượng cảnh sát phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PC07), Công an TPHCM, phối hợp Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an quận 5, Công an phường 7 (quận 5) đã điều động 8 xe chữa cháy cùng 45 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai dập lửa.

Đám cháy nhanh chóng được khống chế và lực lượng chức năng đã kịp thời cứu được hai cụ già ra ngoài an toàn.

Nguyên nhân và thiệt hại trong vụ cháy đang được công an xác minh, thống kê, làm rõ.