Gấp rút "vá" bờ biển Cửa Đại phòng áp thấp nhiệt đới

Từ đêm qua đến hôm nay (25/9), do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, tại Quảng Nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Ghi nhận tại TP Hội An, tổng lượng mưa đo được là 171mm.

Xe múc được sử dụng để tạo một "bức tường" cát trước một khu nghỉ dưỡng chống sóng đánh (Ảnh: Ngô Linh).

Trước tin áp thấp nhiệt đới, người dân ven biển Hội An thấp thỏm, lo lắng khi bờ biển địa phương bị đặt trong tình trạng báo động, đứng trước nguy cơ bị sóng lớn công phá.

Theo người dân ở khu vực này, 3 năm trở lại đây, từ khi tuyến đê ngầm chắn sóng dài hơn 800m được xây dựng tại đoạn bãi tắm Cửa Đại (thuộc phường Cửa Đại, TP Hội An), khu vực này đã chấm dứt tình trạng sạt lở.

Tuy nhiên, khu vực nằm ngoài đê chắn sóng, tính từ đoạn bãi tắm thuộc khối Thịnh Mỹ đến bãi tắm An Bàng (phường Cẩm An, TP Hội An), lại có nguy cơ sạt lở, khiến nhiều người lo lắng.

Người dân Hội An khẩn trương "vá" bờ biển trước khi áp thấp nhiệt đới đổ bộ (Video: Ngô Linh).

Ghi nhận vào chiều 25/9, tại khu vực ven biển thuộc phường Cẩm An, TP Hội An, có 3 xe múc cùng hàng chục người dân đang khẩn trương múc đất, đóng cọc tre… để gia cố bờ biển.

Ông Nguyễn Văn Tới (59 tuổi, TP Hội An) cùng nhóm thợ 7 người được chủ một khu lưu trú thuê "vá" bờ biển.

"Chúng tôi làm 2 ngày nay rồi, cố làm nhanh trước khi áp thấp nhiệt đới vào bờ. Nhưng đây chỉ là biện pháp tạm thời, muốn chắc chắn và an toàn hơn thì cần bờ kè như ở bãi tắm Cửa Đại", ông Tới chia sẻ.

Công việc nhồi cọc tre, chèn bao cát… được thực hiện khẩn trương (Ảnh: Ngô Linh).

Theo ông Nguyễn Thế Hùng, Phó Chủ tịch TP Hội An, khu vực bờ biển phường Cẩm An nằm trong dự án chống xói lở bờ biển Hội An với vốn đầu tư lên đến 42 triệu Euro.

Trong khi chờ đợi dự án này triển khai, trước mùa mưa bão năm nay, lãnh đạo TP Hội An đã giao Phòng Kinh tế thành phố triển khai việc gia cố tạm thời bờ biển với mục đích hạn chế sóng biển gây sạt lở.

"Bức tường" chắn sóng bằng tre được dựng lên tạm thời ngăn sóng dữ (Ảnh: Ngô Linh).

Một khu lưu trú dùng tấm thảm dệt bằng dây dừa để bảo vệ cát khỏi sụt lún và sạt lở (Ảnh: Ngô Linh).