Gấp rút bổ sung hệ thống an toàn trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Chiều 14/3, có mặt tại km 48+200 trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn, nơi từng xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng hôm 18/2 khiến 3 mẹ con quê Thanh Hóa tử vong, phóng viên Dân trí ghi nhận không khí khẩn trương làm việc của đội ngũ thi công bổ sung hệ thống an toàn giao thông.

Ông Phạm Đình Duật, Phó giám đốc Công ty cổ phần cơ khí và xây dựng Hà Thái (một trong hai đơn vị được giao thực hiện), cho biết ngay khi nhận được kế hoạch vào chiều 13/3, đơn vị đã chuẩn bị vật tư, điều động lực lượng, phương tiện từ Hà Nội vào và từ Đà Nẵng ra để triển khai, thi công kịp tiến độ.

Gấp rút bổ sung hệ thống an toàn giao thông trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn (Video: Vi Thảo).

Thi công lắp đặt hệ thống an toàn giao thông tại km 48 trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn (Ảnh: Vi Thảo).

Công ty của ông Duật được giao thực hiện bổ sung các hạng mục như lắp đinh phản quang tại tim đường; tiêu phản quang hình tròn trên hộ lan, lan can cầu để tăng khả năng quan sát cho tài xế khi trời tối; cọc tiêu mềm, biển báo, sơn kẻ vạch tại tất cả các nút giao từ km 48 đến km 102+200 (qua địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế).

Thời hạn thi công trong vòng 20 ngày, đến 5/4 phải hoàn thành.

"Ngay sau khi nhận nhiệm vụ, toàn bộ ban lãnh đạo công ty đã có mặt để cùng anh em tổ chức thi công kịp tiến độ được giao. Đợt này chúng tôi huy động 40 công nhân, chia làm 4 tổ và dự kiến tăng ca, làm cả ban đêm để sớm hoàn thành công việc được giao, góp phần bảo đảm an toàn cho tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn", ông Duật cho biết.

Vị trí nút thắt cổ chai "tử thần" tại km 48+200 được ưu tiên bổ sung hạng mục bảo đảm an toàn (Ảnh: Vi Thảo).

Theo đại diện Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh (chủ đầu tư cao tốc Cam Lộ - La Sơn), việc bổ sung các hạng mục bảo đảm an toàn giao thông trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn do 2 đơn vị chuyên về an toàn giao thông thực hiện.

Dự kiến cả 2 đơn vị huy động hơn 100 nhân lực cùng phương tiện, máy móc kỹ thuật để thi công hoàn thành theo kế hoạch đề ra.

Bổ sung cọc tiêu mềm tại đoạn vuốt nối từ 4 làn xe về 2 làn xe (Ảnh: Vi Thảo).

Sau khi liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn khiến nhiều người thương vong, đoàn kiểm tra liên ngành đã tiến hành rà soát hiện trạng tuyến đường.

Cơ quan chức năng cũng thống nhất bổ sung hệ thống an toàn giao thông trên tuyến, điều chỉnh một số phương án tổ chức giao thông cho phù hợp. Việc lắp đặt hệ thống hạ tầng này do Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh chủ trì thực hiện.