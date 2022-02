Gần 3.000 con gia súc bị chết trong đợt mưa rét kỷ lục

Theo số liệu cập nhật của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai, tính đến 18h ngày 22/2, rét đậm, rét hại tại các tỉnh Bắc Bộ và Nghệ An đã làm gần 3.000 con gia súc bị chết, trong đó có hơn 1.600 con trâu, gần 800 con bò và 460 con gia súc khác. Những địa phương có số gia súc chết nhiều nhất là: Nghệ An 773 con; Lạng Sơn 166 con; Điện Biên 163 con; Lào Cai 139 con;...

Ngoài ra, trong đợt rét đầu tháng 2/2022, đã xảy ra 2 vụ ngạt khí do sử dụng than tổ ong để sưởi ấm làm 3 người chết, 3 người phải cấp cứu (2 vụ ngạt khí vào ngày 3/2 và 8/2 tại huyện Quảng Xương, Thanh Hóa).

Chiều nay, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, hiện nay, một bộ phận không khí lạnh vẫn đang tiếp tục tăng cường xuống phía Nam.

Hơn 1.800 con gia súc bị chết do mưa rét. (Ảnh: Dân Việt).

Dự báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, từ đêm nay đến 24/2, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ ít mưa, ngày có nắng, trời rét đậm, có nơi rét hại. Riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ có rét hại, với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 8-10 độ C, vùng núi 3-6 độ C, vùng núi cao của Bắc Bộ có nơi dưới 0 độ C và khả năng cao xảy ra băng giá, mưa tuyết. Khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế có mưa rải rác, trời rét đậm với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 11-14 độ C.

Khu vực Hà Nội, trong đêm nay và ngày mai (23/2), không mưa, trời rét đậm, có nơi rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 8-10 độ C.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do rét hại: cấp 1