F0 tăng nhanh "chưa từng có", 3 điểm dịch ở Thừa Thiên Huế "nóng" từng giờ

Dân trí Số ca mắc Covid-19 phát hiện trong cộng đồng TP Huế tăng nhanh chưa từng có, ngay chiều tối 13/11, lãnh đạo tỉnh triệu tập cuộc họp, chỉ đạo "nóng" dồn lực chống dịch!

Chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh vào chiều tối 13/11, ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế - yêu cầu dồn lực để sớm dập dịch ở các phường, xã Hương Vinh, Phú Hậu, Thuận Lộc là 3 điểm dịch đang "nóng" tại địa bàn.

Theo báo cáo tại cuộc họp, trong ngày 13/11, tại tỉnh Thừa Thiên Huế ghi nhận có 75 ca mắc Covid-19, trong đó có 65 ca cộng đồng, nhiều nhất từ trước đến nay. Đáng chú ý, rất nhiều ca ghi nhận ở các phường của TP Huế.

Cụ thể như phường Thuận Lộc có 14 ca; phường Hương Vinh 13 ca, phường Phú Hậu 10 ca, phường Hương Sơ 4 ca…

Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (đứng) chủ trì cuộc họp "nóng" với lãnh đạo TP Huế chiều tối 13/11 để có phương án quyết liệt dập dịch Covid-19 tại địa bàn (Ảnh: Cổng thông tin UBND tỉnh Thừa Thiên Huế).

Các ca nhiễm SARS-CoV-2 mới liên quan đến các điểm dịch ở một số phường Vỹ Dạ, An Cựu, An Tây, Thuận Lộc... Thành phố đã chủ động phòng chống, dịch Covid-19; tổ chức tầm soát, truy vết trên diện rộng nhằm kịp thời phát hiện, từng bước kiểm soát diễn biến dịch bệnh trên địa bàn.

Tại cuộc họp, ông Phan Thiên Định - Bí thư Thành ủy Huế - nhấn mạnh cần phải tầm soát diện rộng để sớm phát hiện các ổ dịch tiềm ẩn (nếu có).

Trung tâm chỉ huy phòng chống dịch Covid-19 của TP Huế thường xuyên chỉ đạo các vấn đề phát sinh liên tục, đưa ra các giải pháp trong phòng chống dịch Covid-19. TP Huế dồn lực để phòng chống dịch, "cắt đứt" nguồn lây. Đồng thời, tiếp tục rà soát các hộ khó khăn để có sự hỗ trợ kịp thời.

Ông Võ Lê Nhật - Chủ tịch UBND TP Huế - cho biết thêm, hiện thành phố đã và đang quyết liệt các khâu trong công tác phòng chống dịch Covid-19, hạn chế sự lây lan, nỗ lực giải quyết các khó khăn hiện có.

Để phòng dịch hiệu quả, TP Huế đã khẩn trương truy vết nhanh, xét nghiệm diện rộng và kiểm soát chặt các hộ dân thực hiện cách ly giám sát tại nhà, đồng thời đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng dịch Covid-19.

Tuy nhiên, hiện tồn tại một số khó khăn như: một số phường hiện chưa triển khai tiêm được cho đối tượng từ 18-59 tuổi trên địa bàn do liên quan đến chùm ca bệnh như Hương Phong, An Tây, Vỹ Dạ. Ngoài ra, do địa bàn rộng, lực lượng cán bộ y tế tại cơ sở "mỏng", ngoài công tác phòng chống dịch còn tham gia công tác tiêm chủng, công tác khám chữa bệnh.

Ông Võ Lê Nhật, Chủ tịch UBND TP Huế kiểm tra, động viên các lực lượng ở chốt phong tỏa Cồn Hến (phường Vỹ Dạ, TP Huế).

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình yêu cầu dồn lực để sớm dập dịch; đẩy nhanh tiến độ tầm soát tiểu thương ở tất cả các chợ trên địa bàn.

"Phải nhận diện rõ bản đồ dịch tễ để có giải pháp phù hợp. Tỉnh sẽ hỗ trợ các lực lượng giúp TP Huế sớm hoàn thành tầm soát diện rộng, lấy mẫu các trường hợp liên quan đến các điểm dịch phức tạp" - ông Bình chỉ đạo.

Lãnh đạo tỉnh yêu cầu TP Huế nắm dữ liệu ngay từ các chốt kiểm soát để có biện pháp với các trường hợp người về từ các địa phương khác nhằm giám sát chặt chẽ "đầu vào" một cách đúng quy định, ứng dụng công nghệ thông tin.

Người đứng đầu các phường, xã phải nắm rõ thông tin liên quan đến dịch trên địa bàn. Rà soát lại các giải pháp, quy trình thực sự phát huy hiệu quả. Thống nhất chỉ đạo tập trung, quyết liệt trong thời gian ngắn nhất để dập dịch, sớm ổn định tình hình, đảm bảo cuộc sống nhân dân.

Đại Dương